Як приготувати смачний салат з капустою — рецепт з відео

Салат з молодої капусти в секретному соусі — найбюджетніша смакота
Готується такий салат з простих сезонних продуктів, але весь секрет у його заправці. Спробуйте приготувати один раз і всі, хто спробують, будуть питати секретний інгредієнт.
Рецепт опублікували на каналі Експериментуємо на кухні.
Вам знадобиться:
- половина синьої цибулі;
- лимон або лимонний сік;
- один огірок;
- половинка молодої капусти;
- 3 курячі яйця;
- молодий зелений горошок;
- 2 ст.ложки сметани;
- 1 ч.ложка гірчиці;
- сіль та перець за смаком.
Спосіб приготування
Спершу необхідно порізати невелику синю цибулю, краще орієнтуватися за своїм смаком, але навіть половинки цибулі вистачить. Цибулю необхідно окремо підсолити та додати лимонний сік.
Далі необхідно пошинкувати молоду капусту. Потім капусту краще пом'яти руками.
Свіжий огірок наріжте соломкою.
Далі необіхіно три курячі яйця зварених в круту також порізати. Жовтки відкладіть в сторону, а білок наріжте.
Далі додайте відварений зелений горох.
Приготування секретної заправки
Візьміть жовтки, перетріть їх ложкою або виделкою, додайте перцю, солі, дві столові ложки сметани та чайну ложку гірчиці.
Перемішайте все ретельно — незвичайна секрета заправка готова.
Раніше ми писали про рецепт сніданку за лічені хвилини з продуктів, які влітку завжди під рукою. Обов'язково спробуйте — і будете повторювати мало не кожного дня.