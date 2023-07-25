Як приготувати смачний салат з капустою — рецепт з відео

Молода капуста. Фото: Freepik

Готується такий салат з простих сезонних продуктів, але весь секрет у його заправці. Спробуйте приготувати один раз і всі, хто спробують, будуть питати секретний інгредієнт.

Рецепт опублікували на каналі Експериментуємо на кухні.

Читайте також:

Вам знадобиться:

половина синьої цибулі;

лимон або лимонний сік;

один огірок;

половинка молодої капусти;

3 курячі яйця;

молодий зелений горошок;

2 ст.ложки сметани;

1 ч.ложка гірчиці;

сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування

Спершу необхідно порізати невелику синю цибулю, краще орієнтуватися за своїм смаком, але навіть половинки цибулі вистачить. Цибулю необхідно окремо підсолити та додати лимонний сік.

Синя цибуля. Фото: YouTube @creative-kitchen

Далі необхідно пошинкувати молоду капусту. Потім капусту краще пом'яти руками.

Свіжий огірок. Фото: YouTube @creative-kitchen

Свіжий огірок наріжте соломкою.

Курячі яйця. Фото: YouTube @creative-kitchen

Далі необіхіно три курячі яйця зварених в круту також порізати. Жовтки відкладіть в сторону, а білок наріжте.

Курячі яйця. Фото: YouTube @creative-kitchen

Далі додайте відварений зелений горох.

Приготування секретної заправки

Заправка для салату. Фото: YouTube @creative-kitchen

Візьміть жовтки, перетріть їх ложкою або виделкою, додайте перцю, солі, дві столові ложки сметани та чайну ложку гірчиці.

Готовий салат. Фото: YouTube @creative-kitchen

Перемішайте все ретельно — незвичайна секрета заправка готова.

Раніше ми писали про рецепт сніданку за лічені хвилини з продуктів, які влітку завжди під рукою. Обов'язково спробуйте — і будете повторювати мало не кожного дня.