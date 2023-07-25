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Салат из молодой капусты в секретном соусе — самая бюджетная вкусность

25 июля 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить вкусный салат с капустой — рецепт с видео
Молодая капуста. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Готовится такой салат из простых сезонных продуктов, но весь секрет в его заправке. Попробуйте приготовить один раз и все, кто попробуют, будут спрашивать секретный ингредиент.

Рецепт опубликовали на канале Экспериментируем на кухне.

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Вам понадобится:

  • половина синего лука;
  • лимон или лимонный сок;
  • один огурец;
  • половинка молодой капусты;
  • 3 куриных яйца;
  • молодой зеленый горошек;
  • 2 ст.ложки сметаны;
  • 1 ч.ложка горчицы;
  • соль и перец по вкусу.

Способ приготовления

Сначала необходимо порезать небольшой синий лук, лучше ориентироваться по своему вкусу, но даже половинки лука хватит. Лук необходимо подсолить отдельно и добавить лимонный сок.

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Синий лук. Фото: YouTube @creative-kitchen

Далее необходимо пошинковать молодую капусту. Затем капусту лучше помять руками.

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Свежий огурец. Фото: YouTube @creative-kitchen

Свежий огурец нарежьте соломкой.

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Куриные яйца. Фото: YouTube @creative-kitchen

Далее необходимо три куриных яйца сваренных в крутую также порезать. Желтки отложите в сторону, а белок нарежьте.

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Куриные яйца. Фото: YouTube @creative-kitchen

Далее добавьте отварной зеленый горох.

Приготовление секретной заправки

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Заправка для салата. Фото: YouTube @creative-kitchen

Возьмите желтки, перетрите их ложкой или вилкой, добавьте перца, соли, две столовые ложки сметаны и чайную ложку горчицы.

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Готовый салат. Фото: YouTube @creative-kitchen

Перемешайте все тщательно – необычная секретная заправка готова.

Раньше мы писали о рецепте завтрака за считанные минуты из продуктов, которые летом всегда под рукой. Обязательно попробуйте – и будете повторять чуть ли не каждый день.

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