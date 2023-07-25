Как приготовить вкусный салат с капустой — рецепт с видео

Молодая капуста. Фото: Freepik

Готовится такой салат из простых сезонных продуктов, но весь секрет в его заправке. Попробуйте приготовить один раз и все, кто попробуют, будут спрашивать секретный ингредиент.

Рецепт опубликовали на канале Экспериментируем на кухне.

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Вам понадобится:

половина синего лука;

лимон или лимонный сок;

один огурец;

половинка молодой капусты;

3 куриных яйца;

молодой зеленый горошек;

2 ст.ложки сметаны;

1 ч.ложка горчицы;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления

Сначала необходимо порезать небольшой синий лук, лучше ориентироваться по своему вкусу, но даже половинки лука хватит. Лук необходимо подсолить отдельно и добавить лимонный сок.

Синий лук. Фото: YouTube @creative-kitchen

Далее необходимо пошинковать молодую капусту. Затем капусту лучше помять руками.

Свежий огурец. Фото: YouTube @creative-kitchen

Свежий огурец нарежьте соломкой.

Куриные яйца. Фото: YouTube @creative-kitchen

Далее необходимо три куриных яйца сваренных в крутую также порезать. Желтки отложите в сторону, а белок нарежьте.

Куриные яйца. Фото: YouTube @creative-kitchen

Далее добавьте отварной зеленый горох.

Приготовление секретной заправки

Заправка для салата. Фото: YouTube @creative-kitchen

Возьмите желтки, перетрите их ложкой или вилкой, добавьте перца, соли, две столовые ложки сметаны и чайную ложку горчицы.

Готовый салат. Фото: YouTube @creative-kitchen

Перемешайте все тщательно – необычная секретная заправка готова.

Раньше мы писали о рецепте завтрака за считанные минуты из продуктов, которые летом всегда под рукой. Обязательно попробуйте – и будете повторять чуть ли не каждый день.