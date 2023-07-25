Как приготовить вкусный салат с капустой — рецепт с видео

Салат из молодой капусты в секретном соусе — самая бюджетная вкусность
Готовится такой салат из простых сезонных продуктов, но весь секрет в его заправке. Попробуйте приготовить один раз и все, кто попробуют, будут спрашивать секретный ингредиент.
Рецепт опубликовали на канале Экспериментируем на кухне.
Вам понадобится:
- половина синего лука;
- лимон или лимонный сок;
- один огурец;
- половинка молодой капусты;
- 3 куриных яйца;
- молодой зеленый горошек;
- 2 ст.ложки сметаны;
- 1 ч.ложка горчицы;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления
Сначала необходимо порезать небольшой синий лук, лучше ориентироваться по своему вкусу, но даже половинки лука хватит. Лук необходимо подсолить отдельно и добавить лимонный сок.
Далее необходимо пошинковать молодую капусту. Затем капусту лучше помять руками.
Свежий огурец нарежьте соломкой.
Далее необходимо три куриных яйца сваренных в крутую также порезать. Желтки отложите в сторону, а белок нарежьте.
Далее добавьте отварной зеленый горох.
Приготовление секретной заправки
Возьмите желтки, перетрите их ложкой или вилкой, добавьте перца, соли, две столовые ложки сметаны и чайную ложку горчицы.
Перемешайте все тщательно – необычная секретная заправка готова.
Раньше мы писали о рецепте завтрака за считанные минуты из продуктов, которые летом всегда под рукой. Обязательно попробуйте – и будете повторять чуть ли не каждый день.