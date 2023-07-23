Смачні кабачки: як приготувати — рецепт з відео

Бюджетно та ситно: простий рецепт з кабачків на сніданок
Ох ці кабачки, яку смакоту можна з них приготувати. Хоч щодня можна їсти й не набридне, але звичайно, коли знаеш як приготувати. Цей рецепт вам точно сподобається, будете жалкувати, що не знали про нього раніше.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- кабачок;
- помідор;
- 100 грамів моцарели;
- 1 куряче яйце;
- 2 столові ложки борошна;
- розпушувач пів чайної ложки;
- зелень за смаком;
- сіль та перець за смаком.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно натерти кабачки на крупній тертці. Потім додайте пів чайної ложки солі та перемішайте. Дайте кабачкам постояти хвилин 20, потрібно, щоб весь сік вийшов.
Далі візьміть помідор, краще обрати великий та дуже стиглий. Необхідно нарізати кружечками.
Далі необхідно взяти грамів сто моцарели. Якщо немає моцарели, можна взяти будь-який інший сир. Бажано обрати той сир, який гарно плавиться, але з моцарелою виходить найсмачніше.
Коли кабачок добре пустить сік потрібно добре його віджати. Кабачок повинен вийти максимально сухий.
Розбийте куряче яйце, додайте дві столові ложки борошна та розпушувача для тіста половину чайної ложки.
Якщо розпушувача немає можна додати соду, або зовсім обійтися від цього кроку.
Далі розігрійте кабачок та викладіть всю масу на пательню.
Швидко розрівняйте масу по всій поверхні пательні, щоб крізь була однакова висота.
Необхідно смажити хвилин 5, а потім за допомогою тарілки необхідно перевернути кабачкову масу на іншу сторону.
Далі необхідно викласти сир та помідори на кабачкову масу.
Накрийте кришкою та почекайте, поки сир розплавиться. При подачі додайте зелені за смаком.
Раніше ми писали про найсмачніший та найбюджетніший рецепт кабачків. У цього рецепту тільки плюси, він легко готується, продукти доступні, а виходить дуже смачно.