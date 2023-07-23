Смачні кабачки: як приготувати — рецепт з відео

Зелені кабачки. Фото: Freepik

Ох ці кабачки, яку смакоту можна з них приготувати. Хоч щодня можна їсти й не набридне, але звичайно, коли знаеш як приготувати. Цей рецепт вам точно сподобається, будете жалкувати, що не знали про нього раніше.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

кабачок;

помідор;

100 грамів моцарели;

1 куряче яйце;

2 столові ложки борошна;

розпушувач пів чайної ложки;

зелень за смаком;

сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно натерти кабачки на крупній тертці. Потім додайте пів чайної ложки солі та перемішайте. Дайте кабачкам постояти хвилин 20, потрібно, щоб весь сік вийшов.

Кабачок на тертці. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі візьміть помідор, краще обрати великий та дуже стиглий. Необхідно нарізати кружечками.

Натерті кабачки. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі необхідно взяти грамів сто моцарели. Якщо немає моцарели, можна взяти будь-який інший сир. Бажано обрати той сир, який гарно плавиться, але з моцарелою виходить найсмачніше.

НАрізаний помідор. Фото: YouTube @prostirecepti

Коли кабачок добре пустить сік потрібно добре його віджати. Кабачок повинен вийти максимально сухий.

Нарізана моцарела. Фото: YouTube @prostirecepti

Розбийте куряче яйце, додайте дві столові ложки борошна та розпушувача для тіста половину чайної ложки.

Сік з кабачка. Фото: YouTube @prostirecepti

Якщо розпушувача немає можна додати соду, або зовсім обійтися від цього кроку.

Куряче яйце з кабачком. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі розігрійте кабачок та викладіть всю масу на пательню.

Кабачкова маса на пательні. м

Швидко розрівняйте масу по всій поверхні пательні, щоб крізь була однакова висота.

Обсмажена кабачкова маса. Фото: YouTube @prostirecepti

Необхідно смажити хвилин 5, а потім за допомогою тарілки необхідно перевернути кабачкову масу на іншу сторону.

Помідор та моцарела на кабачковій масі. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі необхідно викласти сир та помідори на кабачкову масу.

Готова страва з кабачка. Фото: YouTube @prostirecepti

Накрийте кришкою та почекайте, поки сир розплавиться. При подачі додайте зелені за смаком.

Раніше ми писали про найсмачніший та найбюджетніший рецепт кабачків. У цього рецепту тільки плюси, він легко готується, продукти доступні, а виходить дуже смачно.