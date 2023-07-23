Вкусные кабачки: как приготовить — рецепт с видео

Зеленые кабачки. Фото: Freepik

Ох эти кабачки, какую вкуснятину можно из них приготовить. Хоть каждый день можно есть и не надоест, но конечно, когда знаешь как приготовить. Этот рецепт вам точно понравится, будете жалеть, что не знали о нем раньше.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

кабачок;

помидор;

100 граммов моцареллы;

1 куриное яйцо;

2 столовые ложки муки;

разрыхлитель пол чайной ложки;

зелень по вкусу;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть кабачки на крупной терке. Затем добавьте полчайной ложки соли и перемешайте. Дайте кабачкам постоять минут 20, нужно, чтобы весь сок получился.

Кабачок на терке. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее возьмите помидор, лучше выбрать большой и очень спелый. Необходимо нарезать кружочками.

Натертые кабачки. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее необходимо взять граммов сто моцареллы. Если нет моцареллы, можно взять любой другой творог. Желательно выбрать тот сыр, который хорошо плавится, но с моцареллой получается вкуснее всего.

Нарезанный помидор. Фото: YouTube @prostirecepti

Когда кабачок хорошо пустит сок, нужно хорошо его отжать. Кабачок должен получиться максимально сухой.

Нарезанная моцарелла. Фото: YouTube @prostirecepti

Разбейте куриное яйцо, добавьте две столовых ложки муки и разрыхлителя для теста половину чайной ложки.

Сик из кабачка. Фото: YouTube @prostirecepti

Если разрыхлителя нет добавить соду, или совсем обойтись от этого шага.

Куриное яйцо с кабачком. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее разогрейте кабачок и выложите всю массу на сковороду.

Кабачковая масса на сковороде. м

Быстро разровняйте массу по всей поверхности сковороды, чтобы сквозь была одинаковая высота.

Обжаренная кабачковая масса. Фото: YouTube @prostirecepti

Необходимо жарить минут 5, затем с помощью тарелки необходимо перевернуть кабачковую массу на другую сторону.

Помидор и моцарелла на кабачковой массе. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее нужно выложить сыр и помидоры на кабачковую массу.

Готовое блюдо из кабачка. Фото: YouTube @prostirecepti

Накройте крышкой и подождите, пока сыр расплавится. При подаче добавьте зелени по вкусу.

Раньше мы писали о самом вкусном и бюджетном рецепте кабачков. У этого рецепта только плюсы, он легко готовится, продукты доступны, а выходит очень вкусно.