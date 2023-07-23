Вкусные кабачки: как приготовить — рецепт с видео

Бюджетно и сытно: простой рецепт из кабачков на завтрак
Ох эти кабачки, какую вкуснятину можно из них приготовить. Хоть каждый день можно есть и не надоест, но конечно, когда знаешь как приготовить. Этот рецепт вам точно понравится, будете жалеть, что не знали о нем раньше.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- кабачок;
- помидор;
- 100 граммов моцареллы;
- 1 куриное яйцо;
- 2 столовые ложки муки;
- разрыхлитель пол чайной ложки;
- зелень по вкусу;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно натереть кабачки на крупной терке. Затем добавьте полчайной ложки соли и перемешайте. Дайте кабачкам постоять минут 20, нужно, чтобы весь сок получился.
Далее возьмите помидор, лучше выбрать большой и очень спелый. Необходимо нарезать кружочками.
Далее необходимо взять граммов сто моцареллы. Если нет моцареллы, можно взять любой другой творог. Желательно выбрать тот сыр, который хорошо плавится, но с моцареллой получается вкуснее всего.
Когда кабачок хорошо пустит сок, нужно хорошо его отжать. Кабачок должен получиться максимально сухой.
Разбейте куриное яйцо, добавьте две столовых ложки муки и разрыхлителя для теста половину чайной ложки.
Если разрыхлителя нет добавить соду, или совсем обойтись от этого шага.
Далее разогрейте кабачок и выложите всю массу на сковороду.
Быстро разровняйте массу по всей поверхности сковороды, чтобы сквозь была одинаковая высота.
Необходимо жарить минут 5, затем с помощью тарелки необходимо перевернуть кабачковую массу на другую сторону.
Далее нужно выложить сыр и помидоры на кабачковую массу.
Накройте крышкой и подождите, пока сыр расплавится. При подаче добавьте зелени по вкусу.
Раньше мы писали о самом вкусном и бюджетном рецепте кабачков. У этого рецепта только плюсы, он легко готовится, продукты доступны, а выходит очень вкусно.