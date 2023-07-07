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Простий рецепт вівсянки на сніданок від шеф-кухаря Клопотенка

7 липня 2023 14:45
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Простий рецепт вівсянки на сніданок від шеф-кухаря Клопотенка
Вівсянка з бананом. Фото: Freepik
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Вівсянка має безліч переваг, коли йдеться про сніданок. Цей рецепт дуже поживний та заощадить час вранці.

Про це повідомив шеф-кухар Євген Клопотенко.

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"Слід пам'ятати одне — можливості вівсяної каші просто безмежні. Вона чудово поєднуватиметься з будь-якими фруктами, ягодами та горіхами, шоколадом або кленовим сиропом. А якщо ви любите солону кашу, додайте сир, сухі трави або трохи запеченого м'яса. Можна покласти порізані овочі та навіть пікантного гострого перцю, якщо хочете", — повідомив шеф-кухар.

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Вівсяна каша. Фото: Freepik

Поради щодо приготування вівсянки

Часто вранці ми дуже поспішаємо і не встигаємо приготувати смачний сніданок, хапаючи щось поспіхом. Але цей рецепт не змусить вас витрачати багато часу.

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Вівсянка на сніданок. Фото: Freepik

"До вівсяної каші потрібно додати тільки готові бананові чіпси та в'ялену вишню. Тут немає нічого складного, тому що ці два інгредієнти можна купити практично в будь-якому супермаркеті або на ринку. Це поєднання виникло зовсім випадково, але тепер вівсяна каша з банановими чіпсами та в'яленою вишнею — один із улюблених сніданків. За бажанням ви можете додати в кашу та свіжий банан", — додав Євген Клопотенко.

Він також додав, що якщо виникає бажання отримати кремову консистенцію і ніжніший смак вівсянки, слід зварити кашу на молоці, а більш дієтичний варіант краще зробити використовуючи воду.

Вам знадобиться:

  • 100 г вівсяних пластівців;
  • 300 мл молока (або води);
  • 30 г вершкового масла;
  • 30 г бананових чипсів;
  • 30 г в'ялених вишень;
  • сіль та цукор за смаком.
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Вівсянка у тарілці. Фото: Freepik

Покроковий рецепт:

  1. Перед тим як починати варити вівсяну кашу, перегляньте інструкцію на упаковці. Зазвичай там зазначена пропорція рідини та пластівців, найчастіше 3:1. Висипте в каструлю 100 г вівсяних пластівців, додайте трохи солі та цукру за смаком;
  2. Доведіть вівсянку до кипіння, зменшіть вогонь і варіть ще 2-3 хвилини. Вимкніть вогонь, додайте по 30 г вершкового масла, в'ялених вишень та бананових чипсів. Зачекайте хвилину та подавайте вівсяну кашу до столу.

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