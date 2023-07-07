Простий рецепт вівсянки на сніданок від шеф-кухаря Клопотенка
Вівсянка має безліч переваг, коли йдеться про сніданок. Цей рецепт дуже поживний та заощадить час вранці.
Про це повідомив шеф-кухар Євген Клопотенко.
Чому вівсяна каша — ідеальний сніданок
"Слід пам'ятати одне — можливості вівсяної каші просто безмежні. Вона чудово поєднуватиметься з будь-якими фруктами, ягодами та горіхами, шоколадом або кленовим сиропом. А якщо ви любите солону кашу, додайте сир, сухі трави або трохи запеченого м'яса. Можна покласти порізані овочі та навіть пікантного гострого перцю, якщо хочете", — повідомив шеф-кухар.
Поради щодо приготування вівсянки
Часто вранці ми дуже поспішаємо і не встигаємо приготувати смачний сніданок, хапаючи щось поспіхом. Але цей рецепт не змусить вас витрачати багато часу.
"До вівсяної каші потрібно додати тільки готові бананові чіпси та в'ялену вишню. Тут немає нічого складного, тому що ці два інгредієнти можна купити практично в будь-якому супермаркеті або на ринку. Це поєднання виникло зовсім випадково, але тепер вівсяна каша з банановими чіпсами та в'яленою вишнею — один із улюблених сніданків. За бажанням ви можете додати в кашу та свіжий банан", — додав Євген Клопотенко.
Він також додав, що якщо виникає бажання отримати кремову консистенцію і ніжніший смак вівсянки, слід зварити кашу на молоці, а більш дієтичний варіант краще зробити використовуючи воду.
Вам знадобиться:
- 100 г вівсяних пластівців;
- 300 мл молока (або води);
- 30 г вершкового масла;
- 30 г бананових чипсів;
- 30 г в'ялених вишень;
- сіль та цукор за смаком.
Покроковий рецепт:
- Перед тим як починати варити вівсяну кашу, перегляньте інструкцію на упаковці. Зазвичай там зазначена пропорція рідини та пластівців, найчастіше 3:1. Висипте в каструлю 100 г вівсяних пластівців, додайте трохи солі та цукру за смаком;
- Доведіть вівсянку до кипіння, зменшіть вогонь і варіть ще 2-3 хвилини. Вимкніть вогонь, додайте по 30 г вершкового масла, в'ялених вишень та бананових чипсів. Зачекайте хвилину та подавайте вівсяну кашу до столу.
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