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Простой рецепт овсянки на завтрак от шеф-повара Клопотенко

7 июля 2023 14:45
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Простой рецепт овсянки на завтрак от шеф-повара Клопотенко
Овсянка с бананом. Фото: Freepik
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Овсянка имеет множество преимуществ, когда речь идет о завтраке. Этот рецепт очень питательный и сэкономит время утром. 

Об этом сообщил шеф-повар Евгений Клопотенко

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"Следует помнить одно — возможности овсяной каши просто безграничны. Она будет прекрасно сочетаться с любыми фруктами, ягодами и орехами, шоколадом или кленовым сиропом. А если вы любите соленую кашу, добавьте сыр, сухие травы или немного запеченного мяса. Можно положить порезанные овощи и даже пикантного острого перца, если хотите", — сообщил шеф-повар. 

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Овсяная каша. Фото: Freepik

Советы по приготовлению овсянки 

Часто утром мы очень спешим и не успеваем приготовить вкусный завтрак, хватая что-то наспех. Но этот рецепт не заставит вас тратить много времени. 

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Овсянка на завтрак. Фото: Freepik

"К овсяной каше нужно добавить только готовые банановые чипсы и вяленую вишню. Здесь нет ничего сложного, потому что эти два ингредиента можно купить практически в любом супермаркете или на рынке. Это сочетание возникло совершенно случайно, но теперь овсяная каша с банановыми чипсами и вяленой вишней  один из любимых завтраков. По желанию вы можете добавить в кашу и свежий банан", — добавил Евгений Клопотенко. 

Он также добавил, что если возникает желание получить более кремовую консистенцию и более нежный вкус овсянки, следует сварить кашу на молоке, а более диетический вариант лучше сделать используя воду. 

Вам понадобится: 

  • 100 г овсяных хлопьев;
  • 300 мл молока (или воды);
  • 30 г сливочного масла;
  • 30 г банановых чипсов;
  • 30 г вяленых вишен;
  • соль и сахар по вкусу.
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Овсянка в тарелке. Фото: Freepik

Пошаговый рецепт:

  1. Перед тем как начинать варить овсяную кашу, посмотрите инструкцию на упаковке. Обычно там указана пропорция жидкости и хлопьев, чаще всего 3:1. Высыпьте в кастрюлю 100 г овсяных хлопьев, добавьте немного соли и сахара по вкусу;
  2. Доведите овсянку до кипения, убавьте огонь и варите еще 2-3 минуты. Выключите огонь, добавьте по 30 г сливочного масла, вяленых вишен и банановых чипсов. Подождите минуту и подавайте овсяную кашу к столу.

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