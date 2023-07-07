Простой рецепт овсянки на завтрак от шеф-повара Клопотенко

Овсянка с бананом. Фото: Freepik

Овсянка имеет множество преимуществ, когда речь идет о завтраке. Этот рецепт очень питательный и сэкономит время утром.

Об этом сообщил шеф-повар Евгений Клопотенко.

Читайте также:

Почему овсяная каша — идеальный завтрак

"Следует помнить одно — возможности овсяной каши просто безграничны. Она будет прекрасно сочетаться с любыми фруктами, ягодами и орехами, шоколадом или кленовым сиропом. А если вы любите соленую кашу, добавьте сыр, сухие травы или немного запеченного мяса. Можно положить порезанные овощи и даже пикантного острого перца, если хотите", — сообщил шеф-повар.

Овсяная каша. Фото: Freepik

Советы по приготовлению овсянки

Часто утром мы очень спешим и не успеваем приготовить вкусный завтрак, хватая что-то наспех. Но этот рецепт не заставит вас тратить много времени.

Овсянка на завтрак. Фото: Freepik

"К овсяной каше нужно добавить только готовые банановые чипсы и вяленую вишню. Здесь нет ничего сложного, потому что эти два ингредиента можно купить практически в любом супермаркете или на рынке. Это сочетание возникло совершенно случайно, но теперь овсяная каша с банановыми чипсами и вяленой вишней — один из любимых завтраков. По желанию вы можете добавить в кашу и свежий банан", — добавил Евгений Клопотенко.

Он также добавил, что если возникает желание получить более кремовую консистенцию и более нежный вкус овсянки, следует сварить кашу на молоке, а более диетический вариант лучше сделать используя воду.

Вам понадобится:

100 г овсяных хлопьев;

300 мл молока (или воды);

30 г сливочного масла;

30 г банановых чипсов;

30 г вяленых вишен;

соль и сахар по вкусу.

Овсянка в тарелке. Фото: Freepik

Пошаговый рецепт:

Перед тем как начинать варить овсяную кашу, посмотрите инструкцию на упаковке. Обычно там указана пропорция жидкости и хлопьев, чаще всего 3:1. Высыпьте в кастрюлю 100 г овсяных хлопьев, добавьте немного соли и сахара по вкусу; Доведите овсянку до кипения, убавьте огонь и варите еще 2-3 минуты. Выключите огонь, добавьте по 30 г сливочного масла, вяленых вишен и банановых чипсов. Подождите минуту и подавайте овсяную кашу к столу.

Ранее мы писали про три вкусных рецепта из арбуза, которые вас поразят.