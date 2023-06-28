Як приготувати старовинні українські страви – про них всі забули вже

Приготування страви на кухні жінкою. Фото: Freepik

Не секрет, що до складу української кухні входить велика кількість різних страв, про які, на жаль, люди почали забувати на тлі її сучасної версії. Тому ми пропонуємо вам пригадати три старовинні страви, які ніхто давно не готував, та спробувати їх приготовити вдома.

Новини.LIVE розповідає про рецепти трьох старовинних страв, про які давно вже ніхто не пам’ятає.

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Молочна каша

Щоб приготувати популярну молочну кашу, потрібно взяти:

п'ять яєць;

1,3 літри молока;

сіль;

ягоди (як прикрасу).

Щоб приготувати молочну кашу, потрібно взяти яйця з молоком та протягом тривалого часу збивати їх міксером, після чого посолити. Потім отриману суміш переливаємо в скляну форму з високими бортами та ставимо в духовку на 180-190 градусів на приблизно 15-20 хвилин.

Молочна каша, про яку багато хто забув. Фото: Freepik

Мазурики

Для приготування мазуриків беремо:

одне яйце;

600 грамів індичого фаршу;

25 грамів молока;

50 грамів вершкового масла;

50 грамів сиру;

50-70 грамів панірувальних сухарів;

три-чотири столові ложки олії.

сіль, чорний перець та зелень.

Щоб приготувати цю страву, беремо фарш та додаємо туди яйце, молоко, твердий сир, розтоплене вершкове масло, спеції та сіль, вимішуючи все це в однорідну суміш. Далі треба сформувати цю масу в котлети-ковбаски та обвалювати їх в панірувальних сухарях.

Щоб вони добре тримали форму, відправте їх на 20-30 хвилин до морозилки, а потім обсмажте та прикрасьте зеленню.

Смачні мазурики, про які всі забули. Фото: YouTube

Баба-шарпанина

Щоб зробити цю страву, візьміть:

один кілограм судака;

одну склянку пшеничного борошна;

дві-три столові ложки олії;

половину моркви та кореня петрушки;

дві цибулини;

три горошини перцю;

лавровий лист;

500 грамів бульйону з риби;

сіль.

Беремо судак та очищаємо його від луски, прибираючи все всередині, миємо та шматуємо. Потім беремо каструлю, додаємо туди рибу, цибулю, корінь петрушки та моркву, заливаючи водою. Після цього додаємо лавровий лист, перець та сіль.

Баба-шарпанина, яка є старовинною стравою. Фото: Freepik

Все це ставимо на середній вогонь на плиту, кип’ятимо та варимо півгодини. Окремо на сковороді смажимо цибулю, а в миску чи каструлю просіюємо борошно, куди додаємо цю цибулю, вливаємо бульйон з риби, де варився судак.

Тісто замішуємо до консистенції нежирної сметани, ділимо судак на дрібні шматки та викладаємо його у форму для запікання. Все це посипаємо перцем та заливаємо тістом, після чого запікаємо в духовці при 180 градусах 40 хвилин.

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