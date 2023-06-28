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Вкусные старинные блюда украинской кухни, которые почти забыли: ТОП-3 рецепта

28 июня 2023 17:25
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Как приготовить старинные украинские блюда – о них все забыли уже
Приготовление блюд на кухне женщиной. Фото: Freepik
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Не секрет, что в состав украинской кухни входит множество различных блюд, о которых, к сожалению, люди начали забывать на фоне ее современной версии. Поэтому мы предлагаем вам вспомнить три старинных блюда, которые никто давно не готовил, и попробовать их приготовить дома.

Новини.LIVE рассказывает о рецептах трех старинных блюд, о которых давно уже никто не помнит.

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Молочная каша

Чтобы приготовить популярную молочную кашу, нужно взять:

  • пять яиц;
  • 1,3 литра молока;
  • соль;
  • ягоды (как украшение).

Чтобы приготовить молочную кашу, нужно взять яйца с молоком и долго взбивать их миксером, после чего посолить. Затем полученную смесь переливаем в стеклянную форму с высокими бортами и ставим в духовку на 180-190 градусов примерно на 15-20 минут.

Молочная каша
Молочная каша, о которой многие забыли. Фото: Freepik

Мазурики

Для приготовления мазуриков берем:

  • одно яйцо;
  • 600 граммов индюшиного фарша;
  • 25 грамм молока;
  • 50 грамм сливочного масла;
  • 50 грамм творога;
  • 50-70 грамм панировочных сухарей;
  • три-четыре столовых ложки масла.
  • соль, черный перец и зелень.

Чтобы приготовить это блюдо, берем фарш и добавляем туда яйцо, молоко, сыр, растопленное сливочное масло, специи и соль, вымешивая все это в однородную смесь. Далее нужно сформировать эту массу в котлеты-колбаски и обваливать их в панировочных сухарях.

Чтобы они хорошо держали форму, отправьте их на 20-30 минут в морозилку, затем обжарьте и украсьте зеленью.

Мазурики
Вкусные мазурики, о которых все забыли. Фото: YouTube

Баба-шарпанина

Чтобы сделать это блюдо, возьмите:

  • один килограмм судака;
  • один стакан пшеничной муки;
  • две-три столовых ложки масла;
  • половину моркови и корня петрушки;
  • две луковицы;
  • три горошины перца;
  • лавровый лист;
  • 500 грамм рыбного бульона;
  • соль.

Берем судак и очищаем его от чешуи, убирая все внутри, моем и режем на куски. Затем берем кастрюлю, добавляем туда рыбу, лук, корень петрушки и морковь, заливая водой. После этого добавляем лавровый лист, перец и соль.

Баба-шарпанина
Баба-шарпанина, которая является старинным блюдом. Фото: Freepik

Все это ставим на средний огонь на плиту, кипятим и варим полчаса. Отдельно на сковороде жарим лук, а в миску или кастрюлю просеиваем муку, куда добавляем этот лук, вливаем бульон из рыбы, где варился судак.

Тесто замешиваем в консистенцию нежирной сметаны, делим судак на мелкие куски и выкладываем его в форму для запекания. Все это посыпаем перцем и заливаем тестом, после чего запекаем в духовке при 180 градусах 40 минут.

Напомним, мы писали о том, как приготовить необычные картофельные салаты.

Раньше мы рассказывали о том, как приготовить вкусную и ароматную молочную запеканку.

Также мы сообщали о том, как приготовить старинный бисквит Кастелл.

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