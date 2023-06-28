Как приготовить старинные украинские блюда – о них все забыли уже

Приготовление блюд на кухне женщиной. Фото: Freepik

Не секрет, что в состав украинской кухни входит множество различных блюд, о которых, к сожалению, люди начали забывать на фоне ее современной версии. Поэтому мы предлагаем вам вспомнить три старинных блюда, которые никто давно не готовил, и попробовать их приготовить дома.

Новини.LIVE рассказывает о рецептах трех старинных блюд, о которых давно уже никто не помнит.

Читайте также:

Как приготовить три старинных блюда, о которых все забыли?

Молочная каша

Чтобы приготовить популярную молочную кашу, нужно взять:

пять яиц;

1,3 литра молока;

соль;

ягоды (как украшение).

Чтобы приготовить молочную кашу, нужно взять яйца с молоком и долго взбивать их миксером, после чего посолить. Затем полученную смесь переливаем в стеклянную форму с высокими бортами и ставим в духовку на 180-190 градусов примерно на 15-20 минут.

Молочная каша, о которой многие забыли. Фото: Freepik

Мазурики

Для приготовления мазуриков берем:

одно яйцо;

600 граммов индюшиного фарша;

25 грамм молока;

50 грамм сливочного масла;

50 грамм творога;

50-70 грамм панировочных сухарей;

три-четыре столовых ложки масла.

соль, черный перец и зелень.

Чтобы приготовить это блюдо, берем фарш и добавляем туда яйцо, молоко, сыр, растопленное сливочное масло, специи и соль, вымешивая все это в однородную смесь. Далее нужно сформировать эту массу в котлеты-колбаски и обваливать их в панировочных сухарях.

Чтобы они хорошо держали форму, отправьте их на 20-30 минут в морозилку, затем обжарьте и украсьте зеленью.

Вкусные мазурики, о которых все забыли. Фото: YouTube

Баба-шарпанина

Чтобы сделать это блюдо, возьмите:

один килограмм судака;

один стакан пшеничной муки;

две-три столовых ложки масла;

половину моркови и корня петрушки;

две луковицы;

три горошины перца;

лавровый лист;

500 грамм рыбного бульона;

соль.

Берем судак и очищаем его от чешуи, убирая все внутри, моем и режем на куски. Затем берем кастрюлю, добавляем туда рыбу, лук, корень петрушки и морковь, заливая водой. После этого добавляем лавровый лист, перец и соль.

Баба-шарпанина, которая является старинным блюдом. Фото: Freepik

Все это ставим на средний огонь на плиту, кипятим и варим полчаса. Отдельно на сковороде жарим лук, а в миску или кастрюлю просеиваем муку, куда добавляем этот лук, вливаем бульон из рыбы, где варился судак.

Тесто замешиваем в консистенцию нежирной сметаны, делим судак на мелкие куски и выкладываем его в форму для запекания. Все это посыпаем перцем и заливаем тестом, после чего запекаем в духовке при 180 градусах 40 минут.

Напомним, мы писали о том, как приготовить необычные картофельные салаты.

Раньше мы рассказывали о том, как приготовить вкусную и ароматную молочную запеканку.

Также мы сообщали о том, как приготовить старинный бисквит Кастелл.