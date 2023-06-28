Как приготовить старинные украинские блюда – о них все забыли уже

Вкусные старинные блюда украинской кухни, которые почти забыли: ТОП-3 рецепта
Не секрет, что в состав украинской кухни входит множество различных блюд, о которых, к сожалению, люди начали забывать на фоне ее современной версии. Поэтому мы предлагаем вам вспомнить три старинных блюда, которые никто давно не готовил, и попробовать их приготовить дома.
Новини.LIVE рассказывает о рецептах трех старинных блюд, о которых давно уже никто не помнит.
Как приготовить три старинных блюда, о которых все забыли?
Молочная каша
Чтобы приготовить популярную молочную кашу, нужно взять:
- пять яиц;
- 1,3 литра молока;
- соль;
- ягоды (как украшение).
Чтобы приготовить молочную кашу, нужно взять яйца с молоком и долго взбивать их миксером, после чего посолить. Затем полученную смесь переливаем в стеклянную форму с высокими бортами и ставим в духовку на 180-190 градусов примерно на 15-20 минут.
Мазурики
Для приготовления мазуриков берем:
- одно яйцо;
- 600 граммов индюшиного фарша;
- 25 грамм молока;
- 50 грамм сливочного масла;
- 50 грамм творога;
- 50-70 грамм панировочных сухарей;
- три-четыре столовых ложки масла.
- соль, черный перец и зелень.
Чтобы приготовить это блюдо, берем фарш и добавляем туда яйцо, молоко, сыр, растопленное сливочное масло, специи и соль, вымешивая все это в однородную смесь. Далее нужно сформировать эту массу в котлеты-колбаски и обваливать их в панировочных сухарях.
Чтобы они хорошо держали форму, отправьте их на 20-30 минут в морозилку, затем обжарьте и украсьте зеленью.
Баба-шарпанина
Чтобы сделать это блюдо, возьмите:
- один килограмм судака;
- один стакан пшеничной муки;
- две-три столовых ложки масла;
- половину моркови и корня петрушки;
- две луковицы;
- три горошины перца;
- лавровый лист;
- 500 грамм рыбного бульона;
- соль.
Берем судак и очищаем его от чешуи, убирая все внутри, моем и режем на куски. Затем берем кастрюлю, добавляем туда рыбу, лук, корень петрушки и морковь, заливая водой. После этого добавляем лавровый лист, перец и соль.
Все это ставим на средний огонь на плиту, кипятим и варим полчаса. Отдельно на сковороде жарим лук, а в миску или кастрюлю просеиваем муку, куда добавляем этот лук, вливаем бульон из рыбы, где варился судак.
Тесто замешиваем в консистенцию нежирной сметаны, делим судак на мелкие куски и выкладываем его в форму для запекания. Все это посыпаем перцем и заливаем тестом, после чего запекаем в духовке при 180 градусах 40 минут.
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