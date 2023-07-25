Огірки кубиком прямо в банку для салатів — видео рецепт

Огірки, консервовані кубиком. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Консервовані огірки, призначені спеціально для салатів, повинні мати більш яскравий смак, ніж звичайні огірки для їжі. Цей рецепт зручний ще й тим, що огірки в банку нарізані вже кубиком, що буде дуже зручно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Тетяна городниця.

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Вам знадобляться такі інгредієнти з розрахунком на одну банку 0,5 літра:

огірки;

перець чорний – 5 горошин;

лавровий лист — 1 шт.;

часник — 1 великий зубок;

перець гострий — за смаком, залежно від сорту та бажаної гостроти;

кріп з парасольками — 5 г;

лист хрону — 5 г.

Для маринаду на 1 літр води (маринаду вистачає на 4 банки по 0,5 літра) знадобиться:

сіль — 70 г;

цукор — 50 г;

оцет 9% — 70 мл.

Якщо ви бажаєте отримати огірки з не дуже вираженим смаком, можна зменшити кількість солі, цукру та оцту в рецепті на 10-20%. Але тоді потрібно буде заливати огірки в банках окропом 2 рази, а втретє вже маринадом.

Огірки, нарізані кубиком. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Спочатку необхідно нарізати огірки кубиком, такого розміру, якого ви звикли робити для салатів. Банки для консервації таких огірків підбирайте невеликі, по пів літра або менше. Такий обсяг буде найзручнішим.

Підготовка банок. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

На дно банки покладіть перець горошком, лавровий лист, часник та інші спеції. Також можна додати гіркий перець, виходячи з вашого смаку. Далі наповнюйте банки огірками. В одну банку в середньому міститься 200-250 г огірків.

Наповнення банок окропом. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Для приготування маринаду потрібно закип'ятити 1 літр води. Далі необхідно залити банки з огірками окропом.

Банки з огірками та водою. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Далі прикрийте банки простерилізованими кришками. Накрийте рушником на 15-20 хвилин, щоб огірки добре пропарилися.

Вода банок з огірками. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Далі потрібно злити воду з кожної банки. Додайте води, щоб вийшов 1 літр. Додайте сіль, на 1 літр води знадобиться 70 г і 50 г цукру.

Закочування банок з огірками. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Довести до кипіння до повного розчинення цукру та солі. Наприкінці потрібно залити 9% столовий оцет 70 мл і ще раз довести до кипіння.

Далі потрібно залити киплячий маринад у банку та одразу закатати банку. Кожну банку потрібно перевернути і накрити рушником та залишити до повного охолодження.

Раніше ми писали про особливий рецепт квашених огірків хрустких від бабусь.