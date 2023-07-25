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Огірки, консервовані кубиком: для олив'є та вінегрету на зиму

25 липня 2023 20:25
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Огірки кубиком прямо в банку для салатів — видео рецепт
Огірки, консервовані кубиком. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Консервовані огірки, призначені спеціально для салатів, повинні мати більш яскравий смак, ніж звичайні огірки для їжі. Цей рецепт зручний ще й тим, що огірки в банку нарізані вже кубиком, що буде дуже зручно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Тетяна городниця.

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Вам знадобляться такі інгредієнти з розрахунком на одну банку 0,5 літра:

  • огірки;
  • перець чорний – 5 горошин;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • часник — 1 великий зубок;
  • перець гострий — за смаком, залежно від сорту та бажаної гостроти;
  • кріп з парасольками — 5 г;
  • лист хрону — 5 г.

Для маринаду на 1 літр води (маринаду вистачає на 4 банки по 0,5 літра) знадобиться:

  • сіль — 70 г;
  • цукор — 50 г;
  • оцет 9% — 70 мл.

Якщо ви бажаєте отримати огірки з не дуже вираженим смаком, можна зменшити кількість солі, цукру та оцту в рецепті на 10-20%. Але тоді потрібно буде заливати огірки в банках окропом 2 рази, а втретє вже маринадом.

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Огірки, нарізані кубиком. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Спочатку необхідно нарізати огірки кубиком, такого розміру, якого ви звикли робити для салатів. Банки для консервації таких огірків підбирайте невеликі, по пів літра або менше. Такий обсяг буде найзручнішим.

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Підготовка банок. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

На дно банки покладіть перець горошком, лавровий лист, часник та інші спеції. Також можна додати гіркий перець, виходячи з вашого смаку. Далі наповнюйте банки огірками. В одну банку в середньому міститься 200-250 г огірків.

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Наповнення банок окропом. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Для приготування маринаду потрібно закип'ятити 1 літр води. Далі необхідно залити банки з огірками окропом.

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Банки з огірками та водою. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Далі прикрийте банки простерилізованими кришками. Накрийте рушником на 15-20 хвилин, щоб огірки добре пропарилися.

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Вода банок з огірками. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Далі потрібно злити воду з кожної банки. Додайте води, щоб вийшов 1 літр. Додайте сіль, на 1 літр води знадобиться 70 г і 50 г цукру.

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Закочування банок з огірками. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Довести до кипіння до повного розчинення цукру та солі. Наприкінці потрібно залити 9% столовий оцет 70 мл і ще раз довести до кипіння.

Далі потрібно залити киплячий маринад у банку та одразу закатати банку. Кожну банку потрібно перевернути і накрити рушником та залишити до повного охолодження.

Раніше ми писали про особливий рецепт квашених огірків хрустких від бабусь.

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