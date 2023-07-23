Як смачно заквасити помідори — відео рецепт

Корисні квашені помідори, як в селі: втриматись неможливо
Квашені (солоні) помідори — це дуже корисно для вживання, тому квасити овочі варто, і як сезонну закуску, і навіть, як зберігання помідорів на зиму. Квашення — це природнє зброджування, де за рахунок кисло-молочних бактерій з томатів витягуються цукри і створюється природнє бродіння, що надає помідорам особливого смаку. В результаті ми отримуємо тверді ароматні солоні помідори з кислинкою, які чудово підходять, як закуска до будь-якої страви.
Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.
Квашені помідори — рецепт з села від тещі, без оцту та без цукру
"Квашені помідори це також чудовий спосіб зберегти помідори до зими (зробити квашені помідори на зиму), оскільки при квашенні зберігається більша кількість вітамінів в плодах і навіть за рахунок живих бактерій певна кількість мікроелементів та вітамінів може збільшуватися", — повідомили авторики каналу.
Хоча квашені продукти, зокрема солоні помідори, це живий продукт, їх не рекомендують зберігати більше 5-7 місяців.
Вам знадобиться:
- помідори — 5 кг;
- виноградне листя — 10-20 шт;
- листя вишні — 30-40 шт;
- перець горошком — 8-10 шт. на літру;
- лавровий листок 3-4 шт;
- сіль — 30 грамів на літру води (1 столова ложка на літру);
- цибуля — 0,8-1 кг.
Як правильно вибрати помідори для квашення
Для квашення краще обрати помідори середнього розміру. Помідори мають бути тверді, м'ясисті та без порожнеч.Квасять різні сорти та форми, тому можна експериментувати.
Спосіб приготування
Спершу необхідно помити помідори. Потрібно дуже добре їх очистити. Якщо є можливість, то помідори краще помити джерельною водою.
Набираємо в кастрюлю воду. Кладемо чорний перець горошком, далі потрібно додати 30 грамів сіль з розрахунком на один літр води, не використовувати йодовану сіль в цьому рецепті. Кидаємо кілька лаврових листів.
Маринад необхідно проварити хвилин 5-10.
Далі всю цибулю потрібно почистити та порізати тонкими півкільцями. Знадобиться кілограм цибулі на п'ять кілограмів помідорів.
Далі потрібно помити всі листки, які ви будете додавати до квашених помідорів.
Коли розсіл охолоне до кімнатної температури можна починати все закладати в ємність для сквашування.
Все потрібно класти слоями, спочатку листя, потім шар помідорів, що вони вільно лежали між одне одним. Далі шар цибулі, далі знову теж саме. Так необхідно заповнити всю ємність.
Коли все помідори виклали, необхідно зверху покласти всю цибулю, яка залишилася.
Далі необхідно все залити маринадом. Коли розсіл залито, додайте ще листя, щоб вони прикрили всі помідори.
Далі необхідно притиснути помідори кришкою та залишити кваситися на певний час. Помідори повинні стояти при кімнатній температурі, щоб не було не холодно, не жарко.
Оптимальна температура для квашення 17-22 градуса. Від температури буде залежати, як швидко приготуються помідори, чим холодніше, тим довше.
Приблизно через два тижні помідори будуть готові. Коли помідори будуть готові, то ємність в якій вони квасилися необхідно перемістити в більш прохолодне місце, щоб зупинити інтенсивний процес бродіння.
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