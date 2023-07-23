Как вкусно заквасить помидоры — видео рецепт

Квашеные помидоры. Фото: YouTube @nashi.besahy

Квашенные (соленые) помидоры – это очень полезно для употребления, поэтому квасить овощи стоит, и как сезонную закуску, и даже как хранение помидоров на зиму. Квашение – это естественное сбраживание, где за счет кисло-молочных бактерий из томатов извлекаются сахара и создается естественное брожение, придающее помидорам особый вкус. В результате мы получаем твердые ароматные соленые помидоры с кислинкой, которые отлично подходят, как закуска к любому блюду.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты .

Читайте также:

Квашеные помидоры — рецепт из деревни от тещи, без уксуса и без сахара

"Квашенные помидоры это также отличный способ сохранить помидоры до зимы (сделать квашеные помидоры на зиму), поскольку при квашении сохраняется большее количество витаминов в плодах и даже за счет живых бактерий определенное количество микроэлементов и витаминов может увеличиваться", — сообщили авторики канала.

Хотя квашеные продукты, в частности соленые помидоры, это живой продукт, их не рекомендуют хранить больше 5-7 месяцев.

Вам понадобится:

помидоры – 5 кг;

виноградные листья — 10-20 шт;

листья вишни – 30-40 шт;

перец горошком – 8-10 шт. на литру;

лавровый лист 3-4 шт;

соль – 30 граммов на литру воды (1 столовая ложка на литру);

лук – 0,8-1 кг.

Как правильно выбрать помидоры для квашения.

Для квашения лучше выбрать помидоры среднего размера. Помидоры должны быть твердые, мясистые и без пустот. Квасят разные сорта и формы, поэтому можно экспериментировать.

Способ приготовления

Для начала необходимо помыть помидоры. Надо очень хорошо их очистить. Если есть возможность, то помидоры лучше помыть родниковой водой.

Подготовка помидоров. Фото: YouTube @nashi.besahy

Набираем в кастрюлю воду. Кладем черный перец горошком, далее нужно добавить 30 г соль с расчетом на один литр воды, не использовать йодированную соль в этом рецепте. Бросаем несколько лавровых листьев.

Маринад для помидоров. Фото: YouTube @nashi.besahy

Маринад нужно проварить минут 5-10.

Нарезка лука. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее весь лук нужно почистить и порезать тонкими полукольцами. Потребуется килограмм лука на пять килограммов помидоров.

Укладка помидоров. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее нужно помыть все листья, которые вы будете добавлять в квашеные помидоры.

Укладка помидоров. Фото: YouTube @nashi.besahy

Когда рассол остынет до комнатной температуры, можно начинать все закладывать в емкость для сквашивания.

Укладка помидоров. Фото: YouTube @nashi.besahy

Все нужно класть слоями, сначала листья, затем слой помидоров, когда они свободно лежали между друг другом. Дальше слой лука, дальше снова тоже самое. Так нужно заполнить всю емкость.

Подготовка помидоров. Фото: YouTube @nashi.besahy

Когда все помидоры выложили, необходимо сверху положить весь оставшийся лук.

Маринад для помидоров. Фото: YouTube @nashi.besahy

Дальше нужно все залить маринадом. Когда рассол залит, добавьте еще листья, чтобы они прикрыли все помидоры.

Крышка для помидоров. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее необходимо прижать помидоры крышкой и оставить кваситься на время. Помидоры должны стоять при комнатной температуре, чтобы не было холодно, не жарко.

Готовые квашеные помидоры. Фото: YouTube @nashi.besahy

Оптимальная температура для квашения 17-22 градуса. От температуры будет зависеть, как быстро приготовятся помидоры, чем холоднее, тем длиннее.

Квашеный помидор. Фото: YouTube @nashi.besahy

Приблизительно через две недели помидоры будут готовы. Когда помидоры будут готовы, то емкость в которой они квасились, необходимо переместить в более прохладное место, чтобы остановить интенсивный процесс брожения.

Раньше мы писали об особом рецепте квашеных хрустящих огурцов от бабушек. Квашенные огурцы могут быть как в качестве полноценной закуски, так и поддаваться в качестве составляющих к некоторым блюдам.