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Огурцы, консервированные кубиком: для оливье и винегрета на зиму

25 июля 2023 20:25
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Огурцы кубиком прямо в банке для салатов — видео рецепт
Консервированные огурцы кубиком. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Консервированные огурцы, предназначенные специально для салатов должны иметь более яркий вкус, чем обычные огурцы для еды. Этот рецепт удобен также еще и тем, что огурцы в банке нарезаны уже кубиком, что будет очень удобно. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Татьяна огородница.

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Вам понадобятся такие ингредиенты, с расчетом на одну банку 0,5 литра: 

  • огурцы; 
  • перец черный — 5 горошин;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • чеснок — 1 крупный зубок;
  • перец острый — по вкусу, в зависимости от сорта и желаемой остроты;
  • укроп с зонтиками — 5 г;
  • лист хрена — 5 г. 

Для маринада на 1 литр воды (маринада хватает на 4 банки по 0,5 литра) понадобится:

  • соль — 70 г;
  • сахар — 50 г;
  • уксус 9% — 70 мл.

Если вы желаете получить огурцы с не сильно выраженным вкусом, можно уменьшить количество соли, сахара и уксуса в рецепте на 10-20%. Но тогда нужно будет заливать огурцы в банках кипятком два раза, а третий раз уже маринадом.

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Огурцы, нарезанные кубиком. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Сначала необходимо порезать огурцы кубиком, такого размера, которого вы привыкли делать для салатов. Банки для консервации таких огурцов подбирайте небольшие, по пол-литра или меньше. Такой объем будет наиболее удобен. 

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Подготовка банок. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

На дно банки положите перец горошком, лавровый лист, чеснок и остальные специи. Также можно добавить горький перец исходя из вашего вкуса. Дальше наполняйте банки огурцами. В одну банку в среднем помещается 200-250 грамм огурцов.

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Наполнение банок кипятком. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Для приготовления маринада необходимо вскипятить 1 литр воды. Далее необходимо залить банки с огурцами кипятком. 

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Банки с огурцами и водой. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Далее прикройте банки простерилизованными закатачными крышками. Накройте полотенцем на 15-20 минут, чтобы огурцы хорошо пропарились. 

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Вода из банок с огурцами. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Далее необходимо слить воду с каждой банки. Добавьте воды, чтобы получился 1 литр. Добавьте соль, на 1 литр воды потребуется 70 грамм и 50 грамм сахара. 

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Закатывание банок с огурцами. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Довести до кипения до полного растворения сахара и соли. В конце нужно залить 9% столовый уксус 70 мл и еще раз довести до кипения. 

Дальше нужно залить кипящий маринад в банку и сразу закатать банку. Каждую банку нужно перевернуть и накрыть полотенцем и оставить до полного остывания. 

Ранее мы писали про особый рецепт квашеных хрустящих огурцов от бабушек.

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