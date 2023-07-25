Огурцы кубиком прямо в банке для салатов — видео рецепт

Огурцы, консервированные кубиком: для оливье и винегрета на зиму
Консервированные огурцы, предназначенные специально для салатов должны иметь более яркий вкус, чем обычные огурцы для еды. Этот рецепт удобен также еще и тем, что огурцы в банке нарезаны уже кубиком, что будет очень удобно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Татьяна огородница.
Вам понадобятся такие ингредиенты, с расчетом на одну банку 0,5 литра:
- огурцы;
- перец черный — 5 горошин;
- лавровый лист — 1 шт.;
- чеснок — 1 крупный зубок;
- перец острый — по вкусу, в зависимости от сорта и желаемой остроты;
- укроп с зонтиками — 5 г;
- лист хрена — 5 г.
Для маринада на 1 литр воды (маринада хватает на 4 банки по 0,5 литра) понадобится:
- соль — 70 г;
- сахар — 50 г;
- уксус 9% — 70 мл.
Если вы желаете получить огурцы с не сильно выраженным вкусом, можно уменьшить количество соли, сахара и уксуса в рецепте на 10-20%. Но тогда нужно будет заливать огурцы в банках кипятком два раза, а третий раз уже маринадом.
Сначала необходимо порезать огурцы кубиком, такого размера, которого вы привыкли делать для салатов. Банки для консервации таких огурцов подбирайте небольшие, по пол-литра или меньше. Такой объем будет наиболее удобен.
На дно банки положите перец горошком, лавровый лист, чеснок и остальные специи. Также можно добавить горький перец исходя из вашего вкуса. Дальше наполняйте банки огурцами. В одну банку в среднем помещается 200-250 грамм огурцов.
Для приготовления маринада необходимо вскипятить 1 литр воды. Далее необходимо залить банки с огурцами кипятком.
Далее прикройте банки простерилизованными закатачными крышками. Накройте полотенцем на 15-20 минут, чтобы огурцы хорошо пропарились.
Далее необходимо слить воду с каждой банки. Добавьте воды, чтобы получился 1 литр. Добавьте соль, на 1 литр воды потребуется 70 грамм и 50 грамм сахара.
Довести до кипения до полного растворения сахара и соли. В конце нужно залить 9% столовый уксус 70 мл и еще раз довести до кипения.
Дальше нужно залить кипящий маринад в банку и сразу закатать банку. Каждую банку нужно перевернуть и накрыть полотенцем и оставить до полного остывания.
Ранее мы писали про особый рецепт квашеных хрустящих огурцов от бабушек.