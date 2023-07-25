Огурцы кубиком прямо в банке для салатов — видео рецепт

Консервированные огурцы кубиком. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Консервированные огурцы, предназначенные специально для салатов должны иметь более яркий вкус, чем обычные огурцы для еды. Этот рецепт удобен также еще и тем, что огурцы в банке нарезаны уже кубиком, что будет очень удобно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Татьяна огородница.

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Вам понадобятся такие ингредиенты, с расчетом на одну банку 0,5 литра:

огурцы;

перец черный — 5 горошин;

лавровый лист — 1 шт.;

чеснок — 1 крупный зубок;

перец острый — по вкусу, в зависимости от сорта и желаемой остроты;

укроп с зонтиками — 5 г;

лист хрена — 5 г.

Для маринада на 1 литр воды (маринада хватает на 4 банки по 0,5 литра) понадобится:

соль — 70 г;

сахар — 50 г;

уксус 9% — 70 мл.

Если вы желаете получить огурцы с не сильно выраженным вкусом, можно уменьшить количество соли, сахара и уксуса в рецепте на 10-20%. Но тогда нужно будет заливать огурцы в банках кипятком два раза, а третий раз уже маринадом.

Огурцы, нарезанные кубиком. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Сначала необходимо порезать огурцы кубиком, такого размера, которого вы привыкли делать для салатов. Банки для консервации таких огурцов подбирайте небольшие, по пол-литра или меньше. Такой объем будет наиболее удобен.

Подготовка банок. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

На дно банки положите перец горошком, лавровый лист, чеснок и остальные специи. Также можно добавить горький перец исходя из вашего вкуса. Дальше наполняйте банки огурцами. В одну банку в среднем помещается 200-250 грамм огурцов.

Наполнение банок кипятком. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Для приготовления маринада необходимо вскипятить 1 литр воды. Далее необходимо залить банки с огурцами кипятком.

Банки с огурцами и водой. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Далее прикройте банки простерилизованными закатачными крышками. Накройте полотенцем на 15-20 минут, чтобы огурцы хорошо пропарились.

Вода из банок с огурцами. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Далее необходимо слить воду с каждой банки. Добавьте воды, чтобы получился 1 литр. Добавьте соль, на 1 литр воды потребуется 70 грамм и 50 грамм сахара.

Закатывание банок с огурцами. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Довести до кипения до полного растворения сахара и соли. В конце нужно залить 9% столовый уксус 70 мл и еще раз довести до кипения.

Дальше нужно залить кипящий маринад в банку и сразу закатать банку. Каждую банку нужно перевернуть и накрыть полотенцем и оставить до полного остывания.

Ранее мы писали про особый рецепт квашеных хрустящих огурцов от бабушек.