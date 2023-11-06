Небезпечна страва — стало відомо, який суп їсти зась

Жінка тримає в руках тарілку з супом. Фото: freepik.com

Багато людей не уявлять без супу свого життя в тих чи інших ситуаціях. Дехто вважає його незамінним джерелом вітамін, а в когось це просто улюблена страва. Проте не всі супи корисні, адже є один, який їсти шкідливо.

Про це повідомляє FoodOboz.

Читайте також:

Який суп небезпечно їсти

Зазначається, що таки супом є солянка, і хай яка вона смачна, їсти її дуже шкідливо, оскільки ця страва жирна й пряна. До того ж може спричинити загострення хвороб.

Тарілка з солянкою. Фото: vsegdavkusno.ru

"Особливо суп подразнює шлунок, а також діє на серцево-судинну систему. Так як в солянці поєднується велика кількість м'яса, сала — страва наповнена насиченими жирами", — йдеться в повідомленні.

Також до цього блюда додають багато кислих інгредієнтів — каперсів та лимонів. Такі складові дуже небезпечні для тих, хто страждає від гастриту та захворювань підшлункової залози.

Нагадаємо, що є страва, яку швидко й легко зготує будь-хто. Мова йде про дуже смачну закарпатську першу страву з капусти — капуста "заправляна", яка до того ж дуже ситна.