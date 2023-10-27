Капуста “заправляна” — відео рецепт

Дуже смачна закарпатська перша страва з капусти
Сьогодні готуюємо страву закарпатської кухні. Капуста "заправляна" — це страва, в якій мінімум інгредієнтів. Готується просто і швидко, а виходить смачно і ситно.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам знадобиться:
- 2-3 картоплини;
- пів качана капусти (капуста малого розміру);
- 2 ст.л. рослинної олії;
- 10-15 г. вершкового масла;
- 1 ч.л. паприки;
- 2 ст.л. пшеничного борошна;
- 1 л. 800 мл. води;
- 200 мл. жирної сметани;
- сіль;
- кріп.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати картоплю кружальцями або напів кружальцями.
Тепер беремо половину капусти та нарізаємо, це потрібно зробити не дрібно.
В каструлю наливаємо дві столової ложки рослинної олії та шматочок вершкового масла.
Тепер додаємо дві столові ложки борошна та швидко перемішуємо протягом 30 секунд.
Тепер додаємо столову ложку солодкої паприки та додаємо воду.
Тепер додаємо сіль та картоплю. Коли суп закипів, потрібно варити протягом 10-15 хвилин.
Додаємо капусту, варити потрібно до готовності капусти.
Тим часом потрібно нарізати кріп. Також знадобиться 100 мл. сметани та 100 мл. вершків.
Тепер додаємо в суп сметану з вершками та кріп. Дати настоятися протягом 5 хвилин та подаємо до столу.
Раніше ми писали про рецепт капусняка з квашеної капусти.
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