Капуста “заправляна” — відео рецепт

Страва з капусти. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Сьогодні готуюємо страву закарпатської кухні. Капуста "заправляна" — це страва, в якій мінімум інгредієнтів. Готується просто і швидко, а виходить смачно і ситно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.

Читайте також:

Вам знадобиться:

2-3 картоплини;

пів качана капусти (капуста малого розміру);

2 ст.л. рослинної олії;

10-15 г. вершкового масла;

1 ч.л. паприки;

2 ст.л. пшеничного борошна;

1 л. 800 мл. води;

200 мл. жирної сметани;

сіль;

кріп.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати картоплю кружальцями або напів кружальцями.

Нарізана картопля. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер беремо половину капусти та нарізаємо, це потрібно зробити не дрібно.

Нарізана капуста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

В каструлю наливаємо дві столової ложки рослинної олії та шматочок вершкового масла.

Борошно та паприка. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер додаємо дві столові ложки борошна та швидко перемішуємо протягом 30 секунд.

Додавання води. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер додаємо столову ложку солодкої паприки та додаємо воду.

Додавання картоплі. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер додаємо сіль та картоплю. Коли суп закипів, потрібно варити протягом 10-15 хвилин.

Додавання капусти. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Додаємо капусту, варити потрібно до готовності капусти.

Сметана вершки. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тим часом потрібно нарізати кріп. Також знадобиться 100 мл. сметани та 100 мл. вершків.

Додавання зелені. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер додаємо в суп сметану з вершками та кріп. Дати настоятися протягом 5 хвилин та подаємо до столу.

Суп з капустою. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Раніше ми писали про рецепт капусняка з квашеної капусти.