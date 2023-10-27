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Дуже смачна закарпатська перша страва з капусти

27 жовтня 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Капуста “заправляна” — відео рецепт
Страва з капусти. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Сьогодні готуюємо страву закарпатської кухні. Капуста "заправляна" — це страва, в якій мінімум інгредієнтів. Готується просто і швидко, а виходить смачно і ситно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам знадобиться: 

  • 2-3 картоплини;
  • пів качана капусти (капуста малого розміру);
  • 2 ст.л. рослинної олії;
  • 10-15 г. вершкового масла;
  • 1 ч.л. паприки;
  • 2 ст.л. пшеничного борошна;
  • 1 л. 800 мл. води;
  • 200 мл. жирної сметани;
  • сіль;
  • кріп. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати картоплю кружальцями або напів кружальцями. 

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Нарізана картопля. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер беремо половину капусти та нарізаємо, це потрібно зробити не дрібно. 

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Нарізана капуста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

В каструлю наливаємо дві столової ложки рослинної олії та шматочок вершкового масла. 

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Борошно та паприка. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер додаємо дві столові ложки борошна та швидко перемішуємо протягом 30 секунд. 

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Додавання води. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер додаємо столову ложку солодкої паприки та додаємо воду. 

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Додавання картоплі. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер додаємо сіль та картоплю. Коли суп закипів, потрібно варити протягом 10-15 хвилин. 

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Додавання капусти. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Додаємо капусту, варити потрібно до готовності капусти. 

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Сметана вершки. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тим часом потрібно нарізати кріп. Також знадобиться 100 мл. сметани та 100 мл. вершків. 

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Додавання зелені. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер додаємо в суп сметану з вершками та кріп. Дати настоятися протягом 5 хвилин та подаємо до столу. 

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Суп з капустою. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Раніше ми писали про рецепт капусняка з квашеної капусти

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