Капуста "заправленная" — видео рецепт

Очень вкусное закарпатское первое блюдо из капусты
Сегодня готовим блюдо закарпатской кухни. Капуста "заправляна" — это блюдо, в котором минимум ингредиентов. Готовится просто и быстро, а получается вкусно и сытно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам понадобится:
- 2-3 картофелины;
- пол кочана капусты (капуста маленького размера);
- 2 ст.л. растительного масла;
- 10-15 г. сливочного масла;
- 1 ч.л. паприки;
- 2 ст.л. пшеничной муки;
- 1л. 800 мл. воды;
- 200мл. жирной сметаны;
- соль;
- укроп.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать картофель кружочками или полукружками.
Теперь берём половину капусты и нарезаем, это нужно сделать не мелко.
В кастрюлю наливаем две столовой ложки растительного масла и кусочек сливочного масла.
Теперь добавляем две столовых ложки муки и быстро перемешиваем в течение 30 секунд.
Теперь добавляем столовую ложку сладкой паприки и добавляем воду.
Теперь добавляем соль и картофель. Когда суп закипел, нужно варить в течение 10-15 минут.
Добавляем капусту, варить нужно до готовности капусты.
Тем временем нужно нарезать укроп. Также понадобится 100 мл. сметаны и 100 мл. сливок.
Теперь добавляем в суп сметану со сливками и укроп. Дать настояться в течение 5 минут и подаем на стол.
Раньше мы писали о рецепте капустника из квашеной капусты.
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