Капуста "заправленная" — видео рецепт

Блюда из капусты. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Сегодня готовим блюдо закарпатской кухни. Капуста "заправляна" — это блюдо, в котором минимум ингредиентов. Готовится просто и быстро, а получается вкусно и сытно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам понадобится:

2-3 картофелины;

пол кочана капусты (капуста маленького размера);

2 ст.л. растительного масла;

10-15 г. сливочного масла;

1 ч.л. паприки;

2 ст.л. пшеничной муки;

1л. 800 мл. воды;

200мл. жирной сметаны;

соль;

укроп.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать картофель кружочками или полукружками.

Нарезанный картофель. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь берём половину капусты и нарезаем, это нужно сделать не мелко.

Нарезанная капуста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

В кастрюлю наливаем две столовой ложки растительного масла и кусочек сливочного масла.

Мука и паприка. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь добавляем две столовых ложки муки и быстро перемешиваем в течение 30 секунд.

Добавление воды. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь добавляем столовую ложку сладкой паприки и добавляем воду.

Добавление картофеля. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь добавляем соль и картофель. Когда суп закипел, нужно варить в течение 10-15 минут.

Добавление капусты. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Добавляем капусту, варить нужно до готовности капусты.

Сметаны сливки. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тем временем нужно нарезать укроп. Также понадобится 100 мл. сметаны и 100 мл. сливок.

Добавление зелени. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь добавляем в суп сметану со сливками и укроп. Дать настояться в течение 5 минут и подаем на стол.

Суп с капустой. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Раньше мы писали о рецепте капустника из квашеной капусты.