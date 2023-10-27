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Очень вкусное закарпатское первое блюдо из капусты

27 октября 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Капуста "заправленная" — видео рецепт
Блюда из капусты. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Сегодня готовим блюдо закарпатской кухни. Капуста "заправляна" — это блюдо, в котором минимум ингредиентов. Готовится просто и быстро, а получается вкусно и сытно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам понадобится:

  • 2-3 картофелины;
  • пол кочана капусты (капуста маленького размера);
  • 2 ст.л. растительного масла;
  • 10-15 г. сливочного масла;
  • 1 ч.л. паприки;
  • 2 ст.л. пшеничной муки;
  • 1л. 800 мл. воды;
  • 200мл. жирной сметаны;
  • соль;
  • укроп.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать картофель кружочками или полукружками.

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Нарезанный картофель. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь берём половину капусты и нарезаем, это нужно сделать не мелко.

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Нарезанная капуста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

В кастрюлю наливаем две столовой ложки растительного масла и кусочек сливочного масла.

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Мука и паприка. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь добавляем две столовых ложки муки и быстро перемешиваем в течение 30 секунд.

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Добавление воды. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь добавляем столовую ложку сладкой паприки и добавляем воду.

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Добавление картофеля. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь добавляем соль и картофель. Когда суп закипел, нужно варить в течение 10-15 минут.

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Добавление капусты. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Добавляем капусту, варить нужно до готовности капусты.

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Сметаны сливки. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тем временем нужно нарезать укроп. Также понадобится 100 мл. сметаны и 100 мл. сливок.

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Добавление зелени. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь добавляем в суп сметану со сливками и укроп. Дать настояться в течение 5 минут и подаем на стол.

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Суп с капустой. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Раньше мы писали о рецепте капустника из квашеной капусты.

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