Опасное блюдо — стало известно, какой суп есть нельзя

Женщина держит в руках тарелку с супом. Фото: freepik.com

Многие люди не представят без супа своей жизни в тех или иных ситуациях. Некоторые считают его незаменимым источником витамин, а у кого-то это просто любимое блюдо. Однако не все супы полезны, ведь есть один, который есть вредно.

Об этом сообщает FoodOboz.

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Отмечается, что таким супом есть солянка, и пускай она очень вкусная, есть ее вредно, поскольку это блюдо жирное и пряное. К тому же может привести к обострению болезней.

Тарелка с солянкой. Фото: vsegdavkusno.ru

"Особенно суп раздражает желудок, а также действует на сердечно-сосудистую систему. Так как в солянке сочетается большое количество мяса, сало — блюдо наполнено насыщенными жирами", — говорится в сообщении.

Также в это блюдо добавляют много кислых ингредиентов — каперсов и лимонов. Такие составляющие очень опасны для тех, кто страдает гастритом и заболеваниями поджелудочной железы.

Напомним, что есть блюдо, которое быстро и легко приготовит любой. Речь идет об вкуснейшем закарпатском первом блюде из капусты — капуста "заправляемая", которая к тому же очень сытная.