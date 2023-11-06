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Опасное блюдо — стало известно, какой суп есть нельзя

6 ноября 2023 03:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Опасное блюдо — стало известно, какой суп есть нельзя
Женщина держит в руках тарелку с супом. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Многие люди не представят без супа своей жизни в тех или иных ситуациях. Некоторые считают его незаменимым источником витамин, а у кого-то это просто любимое блюдо. Однако не все супы полезны, ведь есть один, который есть вредно.

Об этом сообщает FoodOboz.

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Какой суп опасно есть

Отмечается, что таким супом есть солянка, и пускай она очень вкусная, есть ее вредно, поскольку это блюдо жирное и пряное. К тому же может привести к обострению болезней.

Тарелка с солянкой
Тарелка с солянкой. Фото: vsegdavkusno.ru

"Особенно суп раздражает желудок, а также действует на сердечно-сосудистую систему. Так как в солянке сочетается большое количество мяса, сало — блюдо наполнено насыщенными жирами", — говорится в сообщении.

Также в это блюдо добавляют много кислых ингредиентов — каперсов и лимонов. Такие составляющие очень опасны для тех, кто страдает гастритом и заболеваниями поджелудочной железы.

Напомним, что есть блюдо, которое быстро и легко приготовит любой. Речь идет об вкуснейшем закарпатском первом блюде из капусты — капуста "заправляемая", которая к тому же очень сытная.

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