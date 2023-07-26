Смачні кабачки: як приготувати — рецепт з відео

Якщо залишився один кабачок, то приготуйте цю смакоту без смаження
Багато господинь задаються питанням, що робити з кабачком, коли він залишився один. Щоб його обсмажити — замало, для оладок також. Є швидкий рецепт смачного салату з кабачка, який підійде як для сніданку, так і для обіду чи вечері.
Про це повідомили на YouTube каналі Домашні страви з Viktoriya Sonyachna.
Вам знадобиться:
- кабачок — 270-300 гр;
- перець гіркий — 3-4 кільця;
- кріп, петрушка, зелена цибуля;
- ріпчаста цибуля — 50 гр;
- часник — 1-2 зубчики;
- яблучний оцет — 2 ст.л;
- гірчиця — 0.5 ч.л;
- сіль — 0.5 ч.л;
- цукор — 1/3 ч.л;
- чорний мелений перець за смаком.
Кабачок потрібно нарізати тонкими кільцями. Скласти в тарілку та посипати сіллю, залишити на декілька хвилин, щоб кабачок пустив сік.
Наріжте молоду цибулю. Складіть все в звичайний пакет чи рукав.
Далі додайте часник, його необхідно потерти або дрібно порізати. Кількість часнику обирайте за своїм смаком.
Далі необхідно порізати зелень, кріп чи петрушку, та додати в пакет. Також за смаком можна додати гострого перця.
Далі необхідно додати інгрідієнти, які будуть маринувати кабачок. Якщо кабачок ще не сильно солоний після того, як ви його посолили на початку, можна додати ще солі.
Далі додайте трохи чорного перцю, пів ложки гірчиці, яблучний оцет, кілька ложок рослинної олії та пів чайної ложки цукру.
Зав'яжіть пакет та все ретельно перемішайте. Покладіть в холодильник на декілька годин.
Якщо у вас немає часу чекати, достатньо буде й 15 хвилин для маринування. Але смачніше всього буде, якщо пройде одна, дві години.
Раніше ми писали про бюджетний та ситний простий рецепт з кабачків на сніданок. Вам точно сподобається, будете жалкувати, що не знали про нього раніше.