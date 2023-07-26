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Якщо залишився один кабачок, то приготуйте цю смакоту без смаження

26 липня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачні кабачки: як приготувати — рецепт з відео
Кабачок на дошці. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Багато господинь задаються питанням, що робити з кабачком, коли він залишився один. Щоб його обсмажити — замало, для оладок також. Є швидкий рецепт смачного салату з кабачка, який підійде як для сніданку, так і для обіду чи вечері. 

Про це повідомили на YouTube каналі Домашні страви з Viktoriya Sonyachna.

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Вам знадобиться:

  • кабачок — 270-300 гр;
  • перець гіркий — 3-4 кільця;
  • кріп, петрушка, зелена цибуля;
  • ріпчаста цибуля — 50 гр;
  • часник — 1-2 зубчики;
  • яблучний оцет — 2 ст.л;
  • гірчиця — 0.5 ч.л;
  • сіль — 0.5 ч.л;
  • цукор — 1/3 ч.л;
  • чорний мелений перець за смаком.

Кабачок потрібно нарізати тонкими кільцями. Скласти в тарілку та посипати сіллю, залишити на декілька хвилин, щоб кабачок пустив сік. 

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Кільця кабачка. Фото: YouTube @ViktoriyaSonyachna

Наріжте молоду цибулю. Складіть все в звичайний пакет чи рукав. 

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Молода цибуля. Фото: YouTube @ViktoriyaSonyachna

Далі додайте часник, його необхідно потерти або дрібно порізати. Кількість часнику обирайте за своїм смаком. 

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Молодий часник. Фото: YouTube @ViktoriyaSonyachna

Далі необхідно порізати зелень, кріп чи петрушку, та додати в пакет. Також за смаком можна додати гострого перця. 

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Гострий перець. Фото: YouTube @ViktoriyaSonyachna

Далі необхідно додати інгрідієнти, які будуть маринувати кабачок. Якщо кабачок ще не сильно солоний після того, як ви його посолили на початку, можна додати ще солі. 

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Кабачок в пакеті. Фото: YouTube @ViktoriyaSonyachna

Далі додайте трохи чорного перцю, пів ложки гірчиці, яблучний оцет, кілька ложок рослинної олії та пів чайної ложки цукру. 

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Кабачок в пакеті. Фото: YouTube @ViktoriyaSonyachna

Зав'яжіть пакет та все ретельно перемішайте. Покладіть в холодильник на декілька годин. 

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Маринований кабачок. Фото: YouTube @ViktoriyaSonyachna

Якщо у вас немає часу чекати, достатньо буде й 15 хвилин для маринування. Але смачніше всього буде, якщо пройде одна, дві години. 

Раніше ми писали про бюджетний та ситний простий рецепт з кабачків на сніданок. Вам точно сподобається, будете жалкувати, що не знали про нього раніше. 

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