Смачні кабачки: як приготувати - рецепт з відео

Найсмачніший та найбюджетніший рецепт кабачків
Найпростіший та перевірений рецепт смачних кабачків. У цього рецепту самі плюси, він легко готується, продукти доступні, а виходить дуже смачно. Кабачки, приготовлені за таким рецептом, будуть смачними і в гарячому, і в холодному вигляді.
Про це повідомила кулінарна блогерка Оксана Пашко.
Вам знадобиться:
- кабачки — 2 шт;
- помідори — 3 шт;
- сир — 100 г;
- масло вершкове — 10 г
- перець чорний мелений — за смаком;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування
1. Беремо два молоді кабачки і нарізаємо на смужки завтовшки близько одного сантиметра. Отримані смужки необхідно розрізати поперек на дві частини.
2. Нарізані скибочки перекладаємо у глибоку тарілку. Необхідно посолити кабачки і перемішати руками, щоб сіль потрапила на кожну скибочку кабачка. Залишіть кабачки на 15 хвилин, щоб вони пустили сік.
3. Далі необхідно нарізати помідори кружальцями. Якщо помідори великі, їх можна нарізати і півкільцями.
4. Наступне, що потрібно зробити, це натерти сир на великій тертці.
5. Змастіть лист вершковим маслом. Необхідно викласти скибочки кабачка на лист, зверху покласти помідори, поперчити і поставити в розігріту до 180 градусів духовку на 20-25 хвилин.
6. Кабачки виймаємо з духовки і кожен шматочок посипаємо тертим сиром.
7. Далі необхідно поставити в духовку ще на 5 хв, щоб сир розплавився.
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