Смачні кабачки: як приготувати - рецепт з відео

Кабачки на прилавку. Фото: Freepik

Найпростіший та перевірений рецепт смачних кабачків. У цього рецепту самі плюси, він легко готується, продукти доступні, а виходить дуже смачно. Кабачки, приготовлені за таким рецептом, будуть смачними і в гарячому, і в холодному вигляді.

Про це повідомила кулінарна блогерка Оксана Пашко.

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Вам знадобиться:

кабачки — 2 шт;

помідори — 3 шт;

сир — 100 г;

масло вершкове — 10 г

перець чорний мелений — за смаком;

сіль за смаком.

Спосіб приготування

1. Беремо два молоді кабачки і нарізаємо на смужки завтовшки близько одного сантиметра. Отримані смужки необхідно розрізати поперек на дві частини.

Молоді кабачки. Фото: YouTube @GotovimOP

2. Нарізані скибочки перекладаємо у глибоку тарілку. Необхідно посолити кабачки і перемішати руками, щоб сіль потрапила на кожну скибочку кабачка. Залишіть кабачки на 15 хвилин, щоб вони пустили сік.

Нарізані кабачки у тарілці. Фото: YouTube @GotovimOP

3. Далі необхідно нарізати помідори кружальцями. Якщо помідори великі, їх можна нарізати і півкільцями.

Помідор нарізаний. Фото: YouTube @GotovimOP

4. Наступне, що потрібно зробити, це натерти сир на великій тертці.

Скибочки кабачків на листі. Фото: YouTube @GotovimOP

5. Змастіть лист вершковим маслом. Необхідно викласти скибочки кабачка на лист, зверху покласти помідори, поперчити і поставити в розігріту до 180 градусів духовку на 20-25 хвилин.

Скибочки кабачків з помідорами. Фото: YouTube @GotovimOP

6. Кабачки виймаємо з духовки і кожен шматочок посипаємо тертим сиром.

Тертий сир на кабачках та помідорах. Фото: YouTube @GotovimOP

7. Далі необхідно поставити в духовку ще на 5 хв, щоб сир розплавився.

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