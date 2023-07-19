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Найсмачніший та найбюджетніший рецепт кабачків

19 липня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачні кабачки: як приготувати - рецепт з відео
Кабачки на прилавку. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Найпростіший та перевірений рецепт смачних кабачків. У цього рецепту самі плюси, він легко готується, продукти доступні, а виходить дуже смачно. Кабачки, приготовлені за таким рецептом, будуть смачними і в гарячому, і в холодному вигляді.

Про це повідомила кулінарна блогерка Оксана Пашко

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Вам знадобиться:

  • кабачки — 2 шт;
  • помідори — 3 шт;
  • сир — 100 г;
  • масло вершкове — 10 г
  • перець чорний мелений — за смаком;
  • сіль за смаком.

Спосіб приготування

1. Беремо два молоді кабачки і нарізаємо на смужки завтовшки близько одного сантиметра. Отримані смужки необхідно розрізати поперек на дві частини.

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Молоді кабачки. Фото: YouTube @GotovimOP

2. Нарізані скибочки перекладаємо у глибоку тарілку. Необхідно посолити кабачки і перемішати руками, щоб сіль потрапила на кожну скибочку кабачка. Залишіть кабачки на 15 хвилин, щоб вони пустили сік.

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Нарізані кабачки у тарілці. Фото: YouTube @GotovimOP

3. Далі необхідно нарізати помідори кружальцями. Якщо помідори великі, їх можна нарізати і півкільцями.

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Помідор нарізаний. Фото: YouTube @GotovimOP

4. Наступне, що потрібно зробити, це натерти сир на великій тертці.

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Скибочки кабачків на листі. Фото: YouTube @GotovimOP

5. Змастіть лист вершковим маслом. Необхідно викласти скибочки кабачка на лист, зверху покласти помідори, поперчити і поставити в розігріту до 180 градусів духовку на 20-25 хвилин.

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Скибочки кабачків з помідорами. Фото: YouTube @GotovimOP

6. Кабачки виймаємо з духовки і кожен шматочок посипаємо тертим сиром.

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Тертий сир на кабачках та помідорах. Фото: YouTube @GotovimOP

7. Далі необхідно поставити в духовку ще на 5 хв, щоб сир розплавився.

Раніше ми писали про рецепт котлет, які завдяки двом інгредієнтам виходять дуже соковитими.

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