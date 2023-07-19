Вкусные кабачки: как приготовить — рецепт с видео

Кабачки на прилавке. Фото: Freepik

Самый простой и проверенный рецепт вкусных кабачков. У этого рецепта одни плюсы, он легко готовится, продукты доступные, а получается очень вкусно. Кабачки, приготовленные по такому рецепту, будут вкусными и в горячем, и в холодном виде.

Об этом сообщила кулинарный блоггер Оксана Пашко.

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Вам понадобится:

кабачки — 2 шт;

помидоры — 3 шт;

сыр — 100 г;

масло сливочное — 10 г

перец черный молотый — по вкусу;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

1. Берем два молодых кабачка и нарезаем на полоски толщиной около одного сантиметра. Получившиеся полоски необходимо разрезать поперек на две части.

Молодые кабачки. Фото: YouTube @GotovimOP

2. Нарезанные ломтики перекладываем в глубокую тарелку. Необходимо посолить кабачки и перемешать руками, чтобы соль попала на каждый ломтик кабачка. Оставьте кабачки на 15 минут, чтобы они пустили сок.

Нарезанные кабачки в тарелке. Фото: YouTube @GotovimOP

3. Далее необходимо нарезать помидоры кружочками. Если помидоры большие, то их можно нарезать и полукружками.

Нарезанный помидор. Фото: YouTube @GotovimOP

4. Следующее, что необходимо сделать, это натереть сыр на крупной терке.

Ломтики кабачков на противне. Фото: YouTube @GotovimOP

5. Смажьте противень сливочным маслом. Необходимо выложить ломтики кабачка на противень, сверху положить помидорі, поперчить и поставить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20-25 минут.

Ломтики кабачков с помидорами. Фото: YouTube @GotovimOP

6. Кабачки вынимаем из духовки, и каждый кусочек посыпаем тертым сыром.

Тертый сыр на кабачках и помидорах. Фото: YouTube @GotovimOP

7. Далее необходимо поставить в духовку еще на 5 мин, чтобы сыр расплавился.

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