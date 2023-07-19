Вкусные кабачки: как приготовить — рецепт с видео

Самый вкусный и бюджетный рецепт кабачков
Самый простой и проверенный рецепт вкусных кабачков. У этого рецепта одни плюсы, он легко готовится, продукты доступные, а получается очень вкусно. Кабачки, приготовленные по такому рецепту, будут вкусными и в горячем, и в холодном виде.
Об этом сообщила кулинарный блоггер Оксана Пашко.
Вам понадобится:
- кабачки — 2 шт;
- помидоры — 3 шт;
- сыр — 100 г;
- масло сливочное — 10 г
- перец черный молотый — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
1. Берем два молодых кабачка и нарезаем на полоски толщиной около одного сантиметра. Получившиеся полоски необходимо разрезать поперек на две части.
2. Нарезанные ломтики перекладываем в глубокую тарелку. Необходимо посолить кабачки и перемешать руками, чтобы соль попала на каждый ломтик кабачка. Оставьте кабачки на 15 минут, чтобы они пустили сок.
3. Далее необходимо нарезать помидоры кружочками. Если помидоры большие, то их можно нарезать и полукружками.
4. Следующее, что необходимо сделать, это натереть сыр на крупной терке.
5. Смажьте противень сливочным маслом. Необходимо выложить ломтики кабачка на противень, сверху положить помидорі, поперчить и поставить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20-25 минут.
6. Кабачки вынимаем из духовки, и каждый кусочек посыпаем тертым сыром.
7. Далее необходимо поставить в духовку еще на 5 мин, чтобы сыр расплавился.
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