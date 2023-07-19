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Самый вкусный и бюджетный рецепт кабачков

19 июля 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусные кабачки: как приготовить — рецепт с видео
Кабачки на прилавке. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Самый простой и проверенный рецепт вкусных кабачков. У этого рецепта одни плюсы, он легко готовится, продукты доступные, а получается очень вкусно. Кабачки, приготовленные по такому рецепту, будут вкусными и в горячем, и в холодном виде. 

Об этом сообщила кулинарный блоггер Оксана Пашко

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Вам понадобится: 

  • кабачки — 2 шт;
  • помидоры — 3 шт;
  • сыр — 100 г;
  • масло сливочное — 10 г
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления

1. Берем два молодых кабачка и нарезаем на полоски толщиной около одного сантиметра. Получившиеся полоски необходимо разрезать поперек на две части. 

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Молодые кабачки. Фото: YouTube @GotovimOP

2. Нарезанные ломтики перекладываем в глубокую тарелку. Необходимо посолить кабачки и перемешать руками, чтобы соль попала на каждый ломтик кабачка. Оставьте кабачки на 15 минут, чтобы они пустили сок. 

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Нарезанные кабачки в тарелке. Фото: YouTube @GotovimOP

3. Далее необходимо нарезать помидоры кружочками. Если помидоры большие, то их можно нарезать и полукружками. 

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Нарезанный помидор. Фото: YouTube @GotovimOP

4. Следующее, что необходимо сделать, это натереть сыр на крупной терке. 

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Ломтики кабачков на противне. Фото: YouTube @GotovimOP

5. Смажьте противень сливочным маслом. Необходимо выложить ломтики кабачка на противень, сверху положить помидорі, поперчить и поставить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20-25 минут. 

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Ломтики кабачков с помидорами. Фото: YouTube @GotovimOP

6. Кабачки вынимаем из духовки, и каждый кусочек посыпаем тертым сыром.

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Тертый сыр на кабачках и помидорах. Фото: YouTube @GotovimOP

7. Далее необходимо поставить в духовку еще на 5 мин, чтобы сыр расплавился. 

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