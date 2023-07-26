Вкусные кабачки: как приготовить — рецепт с видео

Кабачок на доске. Фото: Freepik

Многие хозяйки задаются вопросом, что делать с кабачком, когда он остался один. Чтобы его обжарить — мало, для оладий тоже. Есть быстрый рецепт вкусного салата из кабачка, который подойдет как для завтрака, так и для обеда или ужина.

Об этом сообщили на YouTube канале Домашние блюда из Viktoriya Sonyachna.

Читайте также:

Вам понадобится:

кабачок — 270-300 гр;

перец горький — 3-4 кольца;

укроп, петрушка, зеленый лук;

репчатый лук — 50 гр;

чеснок — 1-2 зубчика;

яблочный уксус — 2 ст.л;

горчица — 0.5 ч.л;

соль — 0.5 ч.л;

сахар — 1/3 ч.л;

черный молотый перец по вкусу.

Кабачок нужно нарезать тонкими колечками. Сложить в тарелку и посыпать солью, оставить на несколько минут, чтобы кабачок пустил сок.

Кольцо кабачка. Фото: YouTube @ViktoriyaSonyachna

Нарежьте молодой лук. Сложите все в обычный пакет или рукав.

Молодой лук. Фото: YouTube @ViktoriyaSonyachna

Затем добавьте чеснок, его необходимо потереть или мелко порезать. Количество чеснока выбирайте по своему вкусу.

Молодой чеснок. Фото: YouTube @ViktoriyaSonyachna

Далее необходимо порезать зелень, укроп или петрушку и добавить в пакет. Также по вкусу можно добавить острый перец.

Острый перец. Фото: YouTube @ViktoriyaSonyachna

Далее нужно добавить ингридиенты, которые будут мариновать кабачок. Если кабачок еще не сильно соленый после того, как вы его посолили в начале, можно добавить еще соли.

Кабачок в пакете. Фото: YouTube @ViktoriyaSonyachna

Далее добавьте немного черного перца, полложки горчицы, яблочный уксус, несколько ложек растительного масла и полчайной ложки сахара.

Кабачок в пакете. Фото: YouTube @ViktoriyaSonyachna

Завяжите пакет и тщательно перемешайте. Уложите в холодильник на несколько часов.

Маринованный кабачок. Фото: YouTube @ViktoriyaSonyachna

Если у вас нет времени ждать, достаточно будет и 15 минут для маринования. Но вкуснее всего будет, если пройдет один, два часа.

Раньше мы писали о бюджетном и сытном простом рецепте из кабачков на завтрак. Вам точно понравится, будете сожалеть, что не знали о нем раньше.