Вкусные кабачки: как приготовить — рецепт с видео

Если остался один кабачок, то приготовьте эту вкуснятину без жарки
Многие хозяйки задаются вопросом, что делать с кабачком, когда он остался один. Чтобы его обжарить — мало, для оладий тоже. Есть быстрый рецепт вкусного салата из кабачка, который подойдет как для завтрака, так и для обеда или ужина.
Об этом сообщили на YouTube канале Домашние блюда из Viktoriya Sonyachna.
Вам понадобится:
- кабачок — 270-300 гр;
- перец горький — 3-4 кольца;
- укроп, петрушка, зеленый лук;
- репчатый лук — 50 гр;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- яблочный уксус — 2 ст.л;
- горчица — 0.5 ч.л;
- соль — 0.5 ч.л;
- сахар — 1/3 ч.л;
- черный молотый перец по вкусу.
Кабачок нужно нарезать тонкими колечками. Сложить в тарелку и посыпать солью, оставить на несколько минут, чтобы кабачок пустил сок.
Нарежьте молодой лук. Сложите все в обычный пакет или рукав.
Затем добавьте чеснок, его необходимо потереть или мелко порезать. Количество чеснока выбирайте по своему вкусу.
Далее необходимо порезать зелень, укроп или петрушку и добавить в пакет. Также по вкусу можно добавить острый перец.
Далее нужно добавить ингридиенты, которые будут мариновать кабачок. Если кабачок еще не сильно соленый после того, как вы его посолили в начале, можно добавить еще соли.
Далее добавьте немного черного перца, полложки горчицы, яблочный уксус, несколько ложек растительного масла и полчайной ложки сахара.
Завяжите пакет и тщательно перемешайте. Уложите в холодильник на несколько часов.
Если у вас нет времени ждать, достаточно будет и 15 минут для маринования. Но вкуснее всего будет, если пройдет один, два часа.
Раньше мы писали о бюджетном и сытном простом рецепте из кабачков на завтрак. Вам точно понравится, будете сожалеть, что не знали о нем раньше.