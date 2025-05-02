Jerry Heil випустила альбом АРХЕТИПИ — пісні вражають

Співачка Jerry Heil. Фото: пресслужба

Українська співачка та представниця України на Євробаченні у 2024 році Jerry Heil, випустила альбом "АРХЕТИПИ". Туди увійшло 16 пісень, кожна з яких уособлює одну із граней особистості артистки.

Про це Новини.LIVE повідомила пресслужба співачки.

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Альбом Jerry Heil "АРХЕТИПИ"

Jerry Heil представила довгоочікуваний альбом "АРХЕТИПИ", в якому є 16 треків. Наразі його вже можна прослухати на всіх музичних платформах.

Сама співачка розповідає, коли демоверсій пісень накопичилось вже на багато альбомів, вона зрозуміла, що потрібно випустити хоча б один. Артистка хотіла, аби він був таким як вона щодня — різним: веселим, грайливим, сумним, енергійним чи таким, щоб можна було виплакатись.

"Кожен трек на цьому альбомі — як окремий мій архетип. Не юнгіанський, а мій власний: лірична наївка, інтровертка-бунтарка, грайлива Джеррі з 2019-го, мавка... Цікаво, чи впізнаєте ви їх усі. А, може, розчуєте ще щось?" — ділиться Jerry Heil.

Зазначається, що в цьому альбомі є пісні, які створені у різні періоди творчості співачки — від найсвіжіших до тих, які чекали на свій вихід роками.

"Цей альбом — своєрідна капсула часу, він закарбував мене і сучасною, і тією, що була п'ять років тому — саме стільки років треку "РИБОlove", до прикладу. Демки деяких з пісень були записані ще під час навчання в Берклі: це "КОТУСИК" та "З ЯКОГО ТИ ПОВЕРХУ НЕБА?". Деякі — зовсім свіжі, і саме вони, як на мене, найбільш неочікувані: це панковий "НА КИЛИМІ" та англомовний "LOVE ME HARD"", — розповіла співачка.

У цьому альбомі є пісні, які слухачам вже відомі. До прикладу, дуетний хіт з Дмитром Монатіком "Вимолив" чи колаборація з піаністом Євгеном Хмарою "Розчиняюсь".

Крім того, там присутні різні пісні співачки, однак її найулюбленіші зз "РИБОLove", "ЛАВА", "КОТУСИК", панкова "НА КИЛИМІ" та англомовна "LOVE ME HARD". Саме остання, за словами співачки, вже скоро отримає продовження у кліпі.

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