Jerry Heil выпустила альбом АРХЕТИПЫ — песни впечатляют

Певица Jerry Heil. Фото: пресс-служба

Украинская певица и представительница Украины на Евровидении в 2024 году Jerry Heil, выпустила альбом "АРХЕТИПЫ". Туда вошло 16 песен, каждая из которых олицетворяет одну из граней личности артистки.

Об этом Новини.LIVE сообщила пресс-служба певицы.

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Альбом Jerry Heil "АРХЕТИПЫ"

Jerry Heil представила долгожданный альбом "АРХЕТИПИ", в котором есть 16 треков. Сейчас его уже можно прослушать на всех музыкальных платформах.

Сама певица рассказывает, когда демоверсий песен накопилось уже на много альбомов, она поняла, что нужно выпустить хотя бы один. Артистка хотела, чтобы он был таким как она каждый день — разным: веселым, игривым, грустным, энергичным или таким, чтобы можно было выплакаться.

"Каждый трек в этом альбоме — как отдельный мой архетип. Не юнгианский, а мой собственный: лирическая наивка, интровертка-бунтарка, игривая Джерри из 2019-го, мавка... Интересно, узнаете ли вы их все. А, может, расслышите еще что-то? "— делится Jerry Heil.

Отмечается, что в этом альбоме есть песни, созданные в разные периоды творчества певицы — от самых свежих до тех, которые ждали своего выхода годами.

"Этот альбом — своеобразная капсула времени, он запечатлел меня и современной, и той, что была пять лет назад — именно столько лет треку "РИБОlove", к примеру. Демки некоторых из песен были записаны еще во время учебы в Беркли: это "КОТУСИК" и "З ЯКОГО ТИ ПОВЕРХУ НЕБА?". Некоторые — совсем свежие, и именно они, как по мне, наиболее неожиданные: это панковый "НА КИЛИМЕ" и англоязычный "LOVE ME HARD"", — рассказала певица.

В этом альбоме есть песни, которые слушателям уже известны. К примеру, дуэтный хит с Дмитрием Монатиком "Вимолив" или коллаборация с пианистом Евгением Хмарой "Розчиняюсь".

Кроме того, там присутствуют разные песни певицы, однако ее любимые из "РИБОLove", "ЛАВА", "КОТУСИК", панковая "НА КИЛИМІ" и англоязычная "LOVE ME HARD". Именно последняя, по словам певицы, уже скоро получит продолжение в клипе.

Напомним, недавно барабанщик Ziferblat рассказал о конфликтах в группе, которая представляет Украину на Евровидении.

Также известно, кто создаст номер для группы Ziferblat на выступление для Евровидения.