Жінка стала зіркою соцмереж і VIP-пасажиркою після рейсу до Дубая

Авіарейс компанії Flydubai. Фото: Flydubai

Мешканка Риги 8 березня летіла у давно заплановану подорож до Дубая і в аеропоту нічого дивного не помітила. Але коли вона зайшла до салону й почала шукати своє місце, виявився зовсім несподіваний факт — інших пасажирів там просто не було. У підсумку весь літак летів із єдиною людиною на борту, і жінка зізналася, що почувалася справжньою "VIP-пасажиркою".

Ця історія сталася на рейсі з Риги до Дубая 8 березня, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Mirror.

Порожній літак до Дубая

Бронювання квитків на літак — завжди трохи лотерея. Іноді поруч сідає хтось гучний, іноді навпаки — лишається вільне місце і можна трохи розтягнутися.

Іноді буває, що ряд узагалі напівпорожній, але щоб порожнім був майже весь літак — таке неможливо уявити.

Але саме це і сталося з Мариною, вчителькою англійської мови, яка живе у Ризі. Коли вона піднялася на борт літака авіакомпанії Flydubai, то спочатку подумала, що просто зайшла однією з перших. Проте швидко стало зрозуміло, що інших пасажирів в літаку немає.

Одна пасажирка на весь літак

Марина зняла коротке відео в салоні, де вона сидить на своєму місці, а потім повертає камеру, і видно довгі ряди крісел без людей.

"Коли ти єдиний пасажир у літаку до Дубая", — підписала вона ролик та пожартувала, що відчувала себе "VIP-пасажиром".

Відео швидко розлетілося мережею і набрало понад 2,5 мільйона переглядів.

Напружена ситуація в регіоні

Справа в тому, що напрямок на Близький схід зараз не вважається безпечним для подорожей. Європейські міністерства закордонних справ радять уникати поїздок до Об’єднаних Арабських Еміратів без крайньої потреби.

Через конфлікт постраждали й авіаперельоти — частина рейсів скасовується або виконується з порожніми салонами, а повітряний простір періодично змінює маршрути. Саме тому літак, у який сіла Марина, і вирушив у рейс практично без пасажирів, які просто побоялися летіти в Об'єднані Арабські Емірати за таких умов.

Атака на аеропорт Дубая вранці 16 березня

Вранці 16 березня іранський безпілотник вдарив по резервуару з пальним у районі міжнародного аеропорту Дубая. Удар запалив велику кількість пального, і полум’я швидко поширилося. Адміністрація аеропорту припинила прийом і виліт усіх рейсів, а з терміналів вивели пасажирів.

Літаки, що летіли з Британії, Ірландії, Індії та Пакистану, розвернули і відправили назад до аеропортів відправлення. Інші борти спрямували до найближчих альтернативних майданчиків у регіоні.

Рятувальні підрозділи локалізували полум’я. Після перевірки безпеки планують відкрити одну зі смуг для обмеженої кількості рейсів.

Міжнародний аеропорт Дубая є одним з найбільших і найзавантаженіших аеропортів світу. Він з'єднує 104 країни, а пасажирів тут обслуговують 102 авіакомпанії.

Часті запитання

Чи відкритий авіапростір над ОАЕ 16 березня?

На 16 березня 2026 року над ОАЕ та іншими державами Перської затоки повітряний простір закритий для польотів, а авіасполучення в цьому регіоні призупинене через загострення конфлікту.

Ситуація змінюються щодня. Пасажирам слід щоразу дізнаватися про стан рейсів у самих авіакомпаній (Emirates, Flydubai та інших) або на вебсайті аеропорту Дубая, а також слідкувати за інформацією МЗС України і посольства України в ОАЕ.

Чи виконує рейси Emirates з Дубая 16 березня?

Авіакомпанія Emirates обмежено відновлює польоти та почала виконувати деякі рейси після 10:00 16 березня за місцевим часом. При цьому інші рейси з сьогоднішнього розкладу скасовано.

Пасажири, яких це стосується, отримають повідомлення про скасування та будуть проінформовані про варіанти повторних рейсів.

Emirates закликала всіх клієнтів перевірити статус свого рейсу на сайті emirates.com, перш ніж вирушати до аеропорту.

Клієнти, яких торкнулося скасування рейсів, повинні звернутися до компанії для перебронювання.