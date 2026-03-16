Женщина стала звездой соцсетей и VIP-пассажиркой после рейса в Дубай

Авиарейс компании Flydubai. Фото: Flydubai

Жительница Риги 8 марта летела в давно запланированное путешествие в Дубай и в аэропоту ничего странного не заметила. Но когда она зашла в салон и начала искать свое место, обнаружился совершенно неожиданный факт — других пассажиров там просто не было. В итоге весь самолет летел с единственным человеком на борту, и женщина призналась, что чувствовала себя настоящей "VIP-пассажиркой".

Эта история произошла на рейсе из Риги в Дубай 8 марта, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Mirror.

Пустой самолет в Дубай

Бронирование билетов на самолет - всегда немного лотерея. Иногда рядом садится кто-то громкий, иногда наоборот — остается свободное место и можно немного растянуться.

Иногда бывает, что ряд вообще полупустой, но чтобы пустым был почти весь самолет — такое невозможно представить.

Но именно это и произошло с Мариной, учительницей английского языка, которая живет в Риге. Когда она поднялась на борт самолета авиакомпании Flydubai, то сначала подумала, что просто зашла одной из первых. Однако быстро стало понятно, что других пассажиров в самолете нет.

Одна пассажирка на весь самолет

Марина сняла короткое видео в салоне, где она сидит на своем месте, а потом поворачивает камеру, и видно длинные ряды кресел без людей.

"Когда ты единственный пассажир в самолете до Дубая", — подписала она ролик и пошутила, что чувствовала себя "VIP-пассажиркой".

Видео быстро разлетелось по сети и набрало более 2,5 миллиона просмотров.

Напряженная ситуация в регионе

Дело в том, что направление на Ближний восток сейчас не считается безопасным для путешествий. Европейские министерства иностранных дел советуют избегать поездок в Объединенные Арабские Эмираты без крайней необходимости.

Из-за конфликта пострадали и авиаперелеты — часть рейсов отменяется или выполняется с пустыми салонами, а воздушное пространство периодически меняет маршруты. Именно поэтому самолет, в который села Марина, и отправился в рейс практически без пассажиров, которые просто побоялись лететь в Объединенные Арабские Эмираты в таких условиях.

Атака на аэропорт Дубая утром 16 марта

Утром 16 марта иранский беспилотник ударил по резервуару с горючим в районе международного аэропорта Дубая. Удар зажег большое количество топлива, и пламя быстро распространилось. Администрация аэропорта прекратила прием и вылет всех рейсов, а из терминалов вывели пассажиров.

Самолеты, летевшие из Британии, Ирландии, Индии и Пакистана, развернули и отправили обратно в аэропорты отправления. Другие борты направили к ближайшим альтернативным площадкам в регионе.

Спасательные подразделения локализовали пламя. После проверки безопасности планируют открыть одну из полос для ограниченного количества рейсов.

Ранее мы писали, что международный аэропорт Дубая является одним из крупнейших и самых загруженных аэропортов мира. Он соединяет 104 страны, а пассажиров здесь обслуживают 102 авиакомпании.

Частые вопросы

Открыто ли авиапространство над ОАЭ 16 марта?

На 16 марта 2026 года над ОАЭ и другими государствами Персидского залива воздушное пространство закрыто для полетов, а авиасообщение в этом регионе приостановлено из-за обострения конфликта.

Ситуация меняются ежедневно. Пассажирам следует каждый раз узнавать о состоянии рейсов у самих авиакомпаний (Emirates, Flydubai и других) или на вебсайте аэропорта Дубая, а также следить за информацией МИД Украины и посольства Украины в ОАЭ.

Выполняет ли рейсы Emirates из Дубая 16 марта?

Авиакомпания Emirates ограниченно возобновляет полеты и начала выполнять некоторые рейсы после 10:00 16 марта по местному времени. При этом другие рейсы из сегодняшнего расписания отменены.

Пассажиры, которых это касается, получат уведомление об отмене и будут проинформированы о вариантах повторных рейсов.

Emirates призвала всех клиентов проверить статус своего рейса на сайте emirates.com, прежде чем отправляться в аэропорт.

Клиенты, которых коснулась отмена рейсов, должны обратиться в компанию для перебронирования.