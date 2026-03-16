Женщина стала звездой соцсетей и VIP-пассажиркой после рейса в Дубай

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Жизнь

Женщина стала звездой соцсетей и VIP-пассажиркой, сев на рейс в Дубай

Ua ru
Дата публикации 16 марта 2026 15:52
Авиарейс компании Flydubai. Фото: Flydubai

Жительница Риги 8 марта летела в давно запланированное путешествие в Дубай и в аэропоту ничего странного не заметила. Но когда она зашла в салон и начала искать свое место, обнаружился совершенно неожиданный факт — других пассажиров там просто не было. В итоге весь самолет летел с единственным человеком на борту, и женщина призналась, что чувствовала себя настоящей "VIP-пассажиркой".

Эта история произошла на рейсе из Риги в Дубай 8 марта, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Mirror.

Пустой самолет в Дубай

Бронирование билетов на самолет - всегда немного лотерея. Иногда рядом садится кто-то громкий, иногда наоборот — остается свободное место и можно немного растянуться.

Иногда бывает, что ряд вообще полупустой, но чтобы пустым был почти весь самолет — такое невозможно представить.

Но именно это и произошло с Мариной, учительницей английского языка, которая живет в Риге. Когда она поднялась на борт самолета авиакомпании Flydubai, то сначала подумала, что просто зашла одной из первых. Однако быстро стало понятно, что других пассажиров в самолете нет.

Одна пассажирка на весь самолет

Марина сняла короткое видео в салоне, где она сидит на своем месте, а потом поворачивает камеру, и видно длинные ряды кресел без людей.

"Когда ты единственный пассажир в самолете до Дубая", — подписала она ролик и пошутила, что чувствовала себя "VIP-пассажиркой".

Видео быстро разлетелось по сети и набрало более 2,5 миллиона просмотров.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напряженная ситуация в регионе

Дело в том, что направление на Ближний восток сейчас не считается безопасным для путешествий. Европейские министерства иностранных дел советуют избегать поездок в Объединенные Арабские Эмираты без крайней необходимости.

Из-за конфликта пострадали и авиаперелеты — часть рейсов отменяется или выполняется с пустыми салонами, а воздушное пространство периодически меняет маршруты. Именно поэтому самолет, в который села Марина, и отправился в рейс практически без пассажиров, которые просто побоялись лететь в Объединенные Арабские Эмираты в таких условиях.

Атака на аэропорт Дубая утром 16 марта

Утром 16 марта иранский беспилотник ударил по резервуару с горючим в районе международного аэропорта Дубая. Удар зажег большое количество топлива, и пламя быстро распространилось. Администрация аэропорта прекратила прием и вылет всех рейсов, а из терминалов вывели пассажиров.

Самолеты, летевшие из Британии, Ирландии, Индии и Пакистана, развернули и отправили обратно в аэропорты отправления. Другие борты направили к ближайшим альтернативным площадкам в регионе.

Спасательные подразделения локализовали пламя. После проверки безопасности планируют открыть одну из полос для ограниченного количества рейсов.

Ранее мы писали, что международный аэропорт Дубая является одним из крупнейших и самых загруженных аэропортов мира. Он соединяет 104 страны, а пассажиров здесь обслуживают 102 авиакомпании.

Частые вопросы

Открыто ли авиапространство над ОАЭ 16 марта?

На 16 марта 2026 года над ОАЭ и другими государствами Персидского залива воздушное пространство закрыто для полетов, а авиасообщение в этом регионе приостановлено из-за обострения конфликта.

Ситуация меняются ежедневно. Пассажирам следует каждый раз узнавать о состоянии рейсов у самих авиакомпаний (Emirates, Flydubai и других) или на вебсайте аэропорта Дубая, а также следить за информацией МИД Украины и посольства Украины в ОАЭ.

Выполняет ли рейсы Emirates из Дубая 16 марта?

Авиакомпания Emirates ограниченно возобновляет полеты и начала выполнять некоторые рейсы после 10:00 16 марта по местному времени. При этом другие рейсы из сегодняшнего расписания отменены.

Пассажиры, которых это касается, получат уведомление об отмене и будут проинформированы о вариантах повторных рейсов.

Emirates призвала всех клиентов проверить статус своего рейса на сайте emirates.com, прежде чем отправляться в аэропорт.

Клиенты, которых коснулась отмена рейсов, должны обратиться в компанию для перебронирования.

авиарейсы самолет авиабилеты Дубай пассажиры
Виктория Федорив - Редактор
Автор:
Виктория Федорив
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации