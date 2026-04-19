У Берліні мандрівникам даватимуть бонуси за корисні дії: що це означає

Туристи біля Бранденбурзьких воріт у Берліні, прибирання на березі.

У світі є популярні місця, які щороку відвідують тисячі, якщо не мільйони туристів. Наприклад, місто Берлін — одне із найулюбленіших серед мандрівників. Туристи зачаровані красою, архітектурою та атмосферою німецької столиці. Однак у ланцюжку екологічних проблем гості займають одне із чільних місць, тому місто вирішило винагороджувати мандрівників за "зелені" та соціально корисні дії.

Детальніше про заохочувальну програму для туристів в Берліні

Усе доволі просто: туристам в рамках програми BerlinPay, даватимуть бонуси, якщо вони робитимуть корисні дії. Наприклад, прибиратимуть сміття, не будуть осторонь від місцевих соціальних ініціатив, допомогатимуть з облаштуванням громадських просторів. За це вони матимуть різні винагороди:

безкоштовні квитки (або знижки), щоб відвідувати визначні місця;

харчуватимуться в партнерських ресторанах — тобто економитимуть під час походів у заклади харчування;

зможуть брати участь у спеціально підготовлених міських активностях.

"Німецька столиця, у якій панує неформальна атмосфера, останнім часом стикається з проблемою сміття, яка лише загострюється зі зростанням туристичного потоку. Саме тому місто вирішило залучити самих відвідувачів до вирішення цієї проблеми", — йдеться у статті.

Як усе відбуватиметься

Програма BerlinPay має запрацювати цього літа. Це буде спеціальна кампанія, яку у 2026 році пов'яжуть з водним туризмом. Себто, основну увагу зосередять на водних об'єктах Берліна, які потребують догляду: учасникам запропонують, наприклад, прибрати з берегів сміття або приєднатися до невеликих громадських ініціатив, щоб таким чином відкрити для себе інший бік міста.

Влада столиці вважає, що такі ініціативи припадуть туристам до душі, тим паче їх заохочуватимуть спеціальними бонусами. До всього це може змінити підхід до подорожей, адже туристи стануть більш відповідальнішими.

