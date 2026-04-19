Чи варто переїжджати в Португалію: плюси та мінуси для українців

Португалія — одна з країн Європи, куди активно переїжджають українці чи то для тимчасового перебування, чи то на постійне місце проживання. Теплий клімат, океан та спокійний ритм життя приваблюють тисячі людей. Однак ця країна має не лише переваги, а й певні недоліки.

Про плюси та мінуси життя в Португалії розповіло видання Sestry.

Що треба знати про Португалію

Українцям досить складно адаптуватися в цій країні насамперед через клімат. Хоча в Португалії майже завжди тепла погода, там немає вираженої зміни сезонів. Зими без снігу й морозів, але з дощами.

Тому в будинках немає опалення. Щоб зігрітися, місцеві використовують кондиціонери, обігрівачі та каміни. Тож за електроенергію доводиться платити чимало, а у квартирах при цьому багато плісняви через постійну сирість.

У Португалії іноземцям складно знайти роботу — компанії надають перевагу місцевим фахівцям.

Водночас там хороша система охорони здоров’я. Безоплатне лікування доступне дітям, вагітним жінкам, пенсіонерам та громадянам, які сплачують внески до Фонду соціального страхування.

Які ціни у Португалії

Рівень витрат у Португалії загалом вищий, ніж в Україні, однак все ж помітно нижчий, ніж у багатьох інших країнах Європи. Зокрема, за підрахунками, ціни на продукти, одяг і харчування в закладах громадського харчування приблизно на 20% менші, ніж в Іспанії.

У середньому одній людині для життя необхідно близько 600–700 євро (31 000-36 000 грн) на місяць. Щодо житла, то оренда однокімнатної квартири у Лісабоні чи Порту може коштувати від 650 до 1 500 євро (34 000-78 000 грн) на місяць. Двокімнатні апартаменти обійдуться значно дорожче — їхня вартість іноді сягає приблизно 3 000 євро (154 000 грн).

Чи можна отримати громадянство Португалії

Іноземні громадяни мають можливість претендувати на португальський паспорт після п’яти років легального проживання в країні. Для цього необхідно мати дійсну посвідку на проживання.

Водночас з 2024 року правила передбачають, що п’ятирічний термін починає відраховуватися з моменту подання заяви на отримання посвідки.

Плюси та мінуси Португалії

Українка, яка переїхала до Португалії, склала особистий перелік позитивних та негативних сторін свого рішення. Основними перевагами країни вона вважає:

Доброзичливе ставлення місцевого населення до мігрантів. Гарну природу. Багату культуру та історію. Достаток свіжої риби та морепродуктів. Велику кількість сонячних днів. Високий рівень освіти.

Мінуси Португалії, на думку українки, такі:

Бюрократія — складно не лише оформити будь-які документи, а й взагалі записатися на їх подачу. Бідність — багато покинутих будівель, дуже мало дитячих майданчиків, погана інфраструктура. Без автівки в цій країні складно пересуватися. Специфічний клімат — температура повітря рідко опускається нижче 10 градусів тепла, дощі тривають по декілька тижнів, часто урагани. Холодний океан — температура води влітку не підіймається вище 19-20 градусів.

Серед негативних сторін країни українка також відмітила відсутність сервісу. В Португалії ніхто нікуди не поспішає, в тому числі працювати. Наприклад, якщо викликати майстра з дрібного ремонту, можна чекати його декілька тижнів, і не факт, що він взагалі приїде.

Кур’єри ніколи не телефонують перед доставленням замовлення й не відповідають на дзвінки. Кафе й ресторани в країні не працюють в обід. Водночас, на відміну від більшості країн Європи, у вихідні магазині в Португалії не зачиняються.

