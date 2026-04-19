Стоит ли переезжать в Португалию: плюсы и минусы для украинцев

Португалия глазами украинки: плюсы и минусы жизни в стране
Португалия — одна из стран Европы, куда активно переезжают украинцы или для временного пребывания, или на постоянное место жительства. Теплый климат, океан и спокойный ритм жизни привлекают тысячи людей. Однако эта страна имеет не только преимущества, но и определенные недостатки.
О плюсах и минусах жизни в Португалии рассказало издание Sestry, передают Новини.LIVЕ.
Что нужно знать о Португалии
Украинцам достаточно сложно адаптироваться в этой стране прежде всего из-за климата. Хотя в Португалии почти всегда теплая погода, там нет выраженной смены сезонов. Зимы без снега и морозов, но с дождями.
Поэтому в домах нет отопления. Чтобы согреться, местные используют кондиционеры, обогреватели и камины. Поэтому за электроэнергию приходится платить немало, а в квартирах при этом много плесени из-за постоянной сырости.
В Португалии иностранцам сложно найти работу — компании отдают предпочтение местным специалистам.
В то же время там хорошая система здравоохранения. Бесплатное лечение доступно детям, беременным женщинам, пенсионерам и гражданам, которые платят взносы в Фонд социального страхования.
Какие цены в Португалии
Уровень расходов в Португалии в целом выше, чем в Украине, однако все же заметно ниже, чем во многих других странах Европы. В частности, по подсчетам, цены на продукты, одежду и питание в заведениях общественного питания примерно на 20% меньше, чем в Испании.
В среднем одному человеку для жизни необходимо около 600-700 евро (31 000-36 000 грн) в месяц. Что касается жилья, то аренда однокомнатной квартиры в Лиссабоне или Порту может стоить от 650 до 1 500 евро (34 000-78 000 грн) в месяц. Двухкомнатные апартаменты обойдутся значительно дороже — их стоимость иногда достигает примерно 3 000 евро (154 000 грн).
Можно ли получить гражданство Португалии
Иностранные граждане имеют возможность претендовать на португальский паспорт после пяти лет легального проживания в стране. Для этого необходимо иметь действительный вид на жительство.
В то же время с 2024 года правила предусматривают, что пятилетний срок начинает отсчитываться с момента подачи заявления на получение вида.
Плюсы и минусы Португалии
Украинка, которая переехала в Португалию, составила личный перечень положительных и отрицательных сторон своего решения. Основными преимуществами страны она считает:
- Доброжелательное отношение местного населения к мигрантам.
- Хорошую природу.
- Богатую культуру и историю.
- Изобилие свежей рыбы и морепродуктов.
- Большое количество солнечных дней.
- Высокий уровень образования.
Минусы Португалии, по мнению украинки, такие:
- Бюрократия — сложно не только оформить любые документы, но и вообще записаться на их подачу.
- Бедность — много заброшенных зданий, очень мало детских площадок, плохая инфраструктура. Без машины в этой стране сложно передвигаться.
- Специфический климат — температура воздуха редко опускается ниже 10 градусов тепла, дожди длятся по несколько недель, часто ураганы.
- Холодный океан — температура воды летом не поднимается выше 19-20 градусов.
Среди негативных сторон страны украинка также отметила отсутствие сервиса. В Португалии никто никуда не спешит, в том числе работать. Например, если вызвать мастера по мелкому ремонту, можно ждать его несколько недель, и не факт, что он вообще приедет.
Курьеры никогда не звонят перед доставкой заказа и не отвечают на звонки. Кафе и рестораны в стране не работают в обед. При этом, в отличие от большинства стран Европы, в выходные магазины в Португалии не закрываются.
Читайте Новини.LIVE!