Главная Жизнь Португалия глазами украинки: плюсы и минусы жизни в стране

Дата публикации 19 апреля 2026 14:42
Стоит ли переезжать в Португалию: плюсы и минусы для украинцев
Люди на улице в Португалии, евро в руке. Фото: Unsplash, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Португалия — одна из стран Европы, куда активно переезжают украинцы или для временного пребывания, или на постоянное место жительства. Теплый климат, океан и спокойный ритм жизни привлекают тысячи людей. Однако эта страна имеет не только преимущества, но и определенные недостатки.

О плюсах и минусах жизни в Португалии рассказало издание Sestry, передают Новини.LIVЕ.

Что нужно знать о Португалии

Украинцам достаточно сложно адаптироваться в этой стране прежде всего из-за климата. Хотя в Португалии почти всегда теплая погода, там нет выраженной смены сезонов. Зимы без снега и морозов, но с дождями.

Поэтому в домах нет отопления. Чтобы согреться, местные используют кондиционеры, обогреватели и камины. Поэтому за электроэнергию приходится платить немало, а в квартирах при этом много плесени из-за постоянной сырости.

В Португалии иностранцам сложно найти работу — компании отдают предпочтение местным специалистам.

В то же время там хорошая система здравоохранения. Бесплатное лечение доступно детям, беременным женщинам, пенсионерам и гражданам, которые платят взносы в Фонд социального страхования.

Какие цены в Португалии

Уровень расходов в Португалии в целом выше, чем в Украине, однако все же заметно ниже, чем во многих других странах Европы. В частности, по подсчетам, цены на продукты, одежду и питание в заведениях общественного питания примерно на 20% меньше, чем в Испании.

В среднем одному человеку для жизни необходимо около 600-700 евро (31 000-36 000 грн) в месяц. Что касается жилья, то аренда однокомнатной квартиры в Лиссабоне или Порту может стоить от 650 до 1 500 евро (34 000-78 000 грн) в месяц. Двухкомнатные апартаменты обойдутся значительно дороже — их стоимость иногда достигает примерно 3 000 евро (154 000 грн).

Можно ли получить гражданство Португалии

Иностранные граждане имеют возможность претендовать на португальский паспорт после пяти лет легального проживания в стране. Для этого необходимо иметь действительный вид на жительство.

В то же время с 2024 года правила предусматривают, что пятилетний срок начинает отсчитываться с момента подачи заявления на получение вида.

Плюсы и минусы Португалии

Украинка, которая переехала в Португалию, составила личный перечень положительных и отрицательных сторон своего решения. Основными преимуществами страны она считает:

  1. Доброжелательное отношение местного населения к мигрантам.
  2. Хорошую природу.
  3. Богатую культуру и историю.
  4. Изобилие свежей рыбы и морепродуктов.
  5. Большое количество солнечных дней.
  6. Высокий уровень образования.

Минусы Португалии, по мнению украинки, такие:

  1. Бюрократия — сложно не только оформить любые документы, но и вообще записаться на их подачу.
  2. Бедность — много заброшенных зданий, очень мало детских площадок, плохая инфраструктура. Без машины в этой стране сложно передвигаться.
  3. Специфический климат — температура воздуха редко опускается ниже 10 градусов тепла, дожди длятся по несколько недель, часто ураганы.
  4. Холодный океан — температура воды летом не поднимается выше 19-20 градусов.

Среди негативных сторон страны украинка также отметила отсутствие сервиса. В Португалии никто никуда не спешит, в том числе работать. Например, если вызвать мастера по мелкому ремонту, можно ждать его несколько недель, и не факт, что он вообще приедет.

Курьеры никогда не звонят перед доставкой заказа и не отвечают на звонки. Кафе и рестораны в стране не работают в обед. При этом, в отличие от большинства стран Европы, в выходные магазины в Португалии не закрываются.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, где можно жить и работать удаленно в Европе. Эксперты назвали пять населенных пунктов, которые лучше всего подойдут цифровым кочевникам. Города оценивали по соотношению стоимости жизни, качества интернет-соединения, по уровню безопасности и наличию инфраструктуры.

Также Новини.LIVE писали о городке в Испании, который предлагает интересные условия тем, кто согласится туда переехать. Прежде всего людям дают бесплатное жилье и способствуют трудоустройству. Отдают предпочтение кандидатам, которые настроены на долгосрочное проживание в провинции.

Португалия мигранты переезд
Виктория Федорив - Редактор
Автор:
Виктория Федорив
