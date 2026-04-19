В Берлине путешественникам будут давать бонусы за полезные действия: что это значит

Собери мусор за бонусы: как Берлин очистят от хлама с помощью туристов
В мире есть популярные места, которые ежегодно посещают тысячи, если не миллионы туристов. Например, город Берлин — один из самых любимых среди путешественников. Туристы очарованы красотой, архитектурой и атмосферой немецкой столицы. Однако в цепочке экологических проблем гости занимают одно из главных мест, поэтому город решил вознаграждать путешественников за "зеленые" и социально полезные действия.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на TimeOut.
Подробнее о поощрительной программе для туристов в Берлине
Все довольно просто: туристам в рамках программы BerlinPay, будут давать бонусы, если они будут делать полезные действия. Например, убирать мусор, не оставаться в стороне от местных социальных инициатив, помогать с обустройством общественных пространств. За это они будут иметь различные вознаграждения:
- бесплатные билеты (или скидки), чтобы посещать достопримечательности;
- питаться в партнерских ресторанах — то есть экономить во время походов в заведения питания;
- смогут участвовать в специально подготовленных городских активностях.
"Немецкая столица, в которой царит неформальная атмосфера, в последнее время сталкивается с проблемой мусора, которая только обостряется с ростом туристического потока. Именно поэтому город решил привлечь самих посетителей к решению этой проблемы", — говорится в статье.
Как все будет происходить
Программа BerlinPay должна заработать этим летом. Это будет специальная кампания, которую в 2026 году свяжут с водным туризмом. То есть, основное внимание сосредоточат на водных объектах Берлина, которые нуждаются в уходе: участникам предложат, например, убрать с берегов мусор или присоединиться к небольшим общественным инициативам, чтобы таким образом открыть для себя другую сторону города.
Власти столицы считают, что такие инициативы придутся туристам по душе, тем более их будут поощрять специальными бонусами. Ко всему это может изменить подход к путешествиям, ведь туристы станут более ответственными.
Читайте Новини.LIVE!