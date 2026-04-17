Відео

Головна Життя У туристів крадуть гроші на курортах за кордоном: як працюють шахраї

У туристів крадуть гроші на курортах за кордоном: як працюють шахраї

Дата публікації: 17 квітня 2026 22:22
Туристи за кордоном стають жертвами шахраїв під час відпочинку на пляжах: що відомо
Відпочивальники на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Звичним атрибутом літнього відпочинку в Україні є продавці вареної кукурудзи, солодощів та морепродуктів на пляжах. Вони можуть цілими днями ходити між туристами та пропонувати їм свій товар. Виявляється, що такий бізнес процвітає й за кордоном. Причому займаються підприємництвом шахраї.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на публікацію The Guardian

Детальніше про інциденти з туристами

Йдеться про те, що "пляжні підприємці" продають їжу або напої туристам, але у момент, коли туристи, які нічого не підозрюють й оплачують товар — списують з картки набагато більшу суму. В окремих випадках різниця сягала десятикратного розміру.

У публікації зауважується, що торговці користуються неуважністю туристів: люди насолоджуються відпочинком, тож просто не перевіряють чи правильну суму вказав на терміналі продавець. 

За словами потерпілих, підозри виникають вже після оплати, коли повернути гроші вже набагато важче. Особливо вразливими є іноземні туристи, які не розуміються на цінах за межами своєї країни.

Що робити

Експерти радять:

  • уважно перевіряти суму перед оплатою;
  • не віддавати свою банківську картку у руки продавцям;
  • розплачуватися готівкою.

Дотримуючись цих правил можна не тільки зберегти свої гроші, а й не зіпсувати відпочинок.

Як розповідали Новини.LIVE, цього літа українці подорожуватимуть до країн Європи за новими правилами. Вони пов'язані з запуском нової Системи в'їзду/виїзду (EES). Зміни, найперше, торкнуться усіх тих людей, які не є громадянами ЄС. 

Ще Новини.LIVE писали, що притулок Syros Cats запрошує волонтерів на грецький острів Сірос. Тим, хто погодиться принаймні місяць глядіти за котами, нададуть безкоштовне житло та їжу. Набір відбувається заздалегідь, тож кількість місць обмежена. 

туристи гроші шахраї
Вікторія Федорів - Редактор
Автор:
Вікторія Федорів
Реклама

