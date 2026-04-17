Туристи за кордоном стають жертвами шахраїв під час відпочинку на пляжах: що відомо

Звичним атрибутом літнього відпочинку в Україні є продавці вареної кукурудзи, солодощів та морепродуктів на пляжах. Вони можуть цілими днями ходити між туристами та пропонувати їм свій товар. Виявляється, що такий бізнес процвітає й за кордоном. Причому займаються підприємництвом шахраї.

Йдеться про те, що "пляжні підприємці" продають їжу або напої туристам, але у момент, коли туристи, які нічого не підозрюють й оплачують товар — списують з картки набагато більшу суму. В окремих випадках різниця сягала десятикратного розміру.

У публікації зауважується, що торговці користуються неуважністю туристів: люди насолоджуються відпочинком, тож просто не перевіряють чи правильну суму вказав на терміналі продавець.

За словами потерпілих, підозри виникають вже після оплати, коли повернути гроші вже набагато важче. Особливо вразливими є іноземні туристи, які не розуміються на цінах за межами своєї країни.

Що робити

Експерти радять:

уважно перевіряти суму перед оплатою;

не віддавати свою банківську картку у руки продавцям;

розплачуватися готівкою.

Дотримуючись цих правил можна не тільки зберегти свої гроші, а й не зіпсувати відпочинок.

