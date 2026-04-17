Туристы за рубежом становятся жертвами мошенников во время отдыха на пляжах: что известно

Отдыхающие на пляже. Фото: Новини.LIVE

Привычным атрибутом летнего отдыха в Украине являются продавцы вареной кукурузы, сладостей и морепродуктов на пляжах. Они могут целыми днями ходить между туристами и предлагать им свой товар. Оказывается, что такой бизнес процветает и за рубежом. Причем занимаются таким предпринимательством мошенники.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на публикацию The Guardian.

Подробнее об инцидентах с туристами

Речь идет о том, что "пляжные предприниматели" продают еду или напитки туристам, но в момент, когда туристы, которые ничего не подозревают и оплачивают товар — списывают с карты гораздо большую сумму. В отдельных случаях разница достигала десятикратного размера.

В публикации отмечается, что торговцы пользуются невнимательностью туристов: люди наслаждаются отдыхом, поэтому просто не проверяют правильную ли сумму указал на терминале продавец.

По словам пострадавших, подозрения возникают уже после оплаты, когда вернуть деньги уже гораздо труднее. Особенно уязвимы иностранные туристы, которые не разбираются в ценах за пределами своей страны.

Читайте также:

Что делать

Эксперты советуют:

внимательно проверять сумму перед оплатой;

не отдавать свою банковскую карточку в руки продавцам;

расплачиваться наличными.

Придерживаясь этих правил можно не только сохранить свои деньги, но и не испортить отдых.

Как рассказывали Новини.LIVE, этим летом украинцы будут путешествовать в страны Европы по новым правилам. Они связаны с запуском новой Системы въезда/выезда (EES). Изменения, прежде всего, коснутся всех тех людей, которые не являются гражданами ЕС.

Еще Новини.LIVE писали, что приют Syros Cats приглашает волонтеров на греческий остров Сирос. Тем, кто согласится по крайней мере месяц присматривать за котами, предоставят бесплатное жилье и еду. Набор происходит заранее, поэтому количество мест ограничено.