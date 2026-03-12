Банк Англії хоче прибрати Черчилля і Остін з банкнот — що можуть зобразити

Банк Англії прикрасить купюри дикими тваринами. Фото: Thisismoney. Колаж: Новини.LIVE

Банк Англії відмовляється від зображень Вінстона Черчилля й Джейн Остін на банкнотах. Тепер там можуть з’явитися дикі тварини — видри та борсуки.

Ідея викликала великі суперечки у британському суспільстві, пише Новини.LIVE з посиланням на This is money.

Реклама

Читайте також:

Банкноти без історичних постатей

Понад п’ятдесят років британські банкноти прикрашали історичні постаті. Традиція почалася ще у 1970 році, коли на купюрах з’явився Вільям Шекспір.

Сьогодні на грошах можна побачити Вінстона Черчилля, письменницю Джейн Остін, художника Джозефа Меллорда Вільяма Тернера та математика Алана Тюрінга.

Але наступна серія банкнот кардинально все змінить. У Банку Англії вирішили замість людей зображати тварин, які живуть у Британії.

Чому на банкнотах буде природа

Минулого літа банк оголосив, що планує змінити тему дизайну банкнот, щоб показати "справжню різноманітність" країни.

Після цього було проведено публічну діскусію та близько 44 тисяч людей висловилися за те, щоб на фунтах з'явилася тема природи. Архітектура та історичні постаті опинилися нижче у списку.

Тепер банк сформував групу експертів із дикої природи. Вони мають скласти короткий список тварин, і вже зараз називаються видри та борсуки, — а вже потім громадськість знову зможе голосувати.

Критика нової ініціативи

Ця ідея сподобалась не всім. Багато британців та деякі політики вважають її дивною.

Колишній міністр у справах бізнесу Кевін Холінрейк заявив, що британські гроші повинні вшановувати людей, які сформували історію країни. І замінювати таких постатей, як Черчилль чи Остін, на борсуків — "це повна нісенітниця".

Ще різкіше висловився колишній міністр Джейкоб Ріс-Могг. Він сказав, що символи на грошах мають передавати силу і значення держави, а маленькі пухнасті звірі цього не роблять.

У самому Банку Англії пояснюють, що новий підхід може нагадати про багатство дикої природи Великої Британії. До того ж зображення тварин легше використовувати у нових захисних елементах банкнот. Крім самих тварин, у дизайні можуть з’явитися рослини або пейзажі.

Раніше ми писали, що нова влада Сирії теж змінила дизайн своїх банкнот та прибрала з них зображення людей.



Президент Сирії Ахмед Аш-Шараа публічно представив оновлений сирійський фунт. Валюта отримала новий дизайн, вже без портретів політичних лідерів, а на банкнотах скасовані два нулі. При цьому ще цілий рік в обігу буде відразу дві версії валюти — стара і нова.

Також ми повідомляли, що Національний банк України у рамках планового оновлення готівки випускає нові банкноти номіналом 200 гривень.

На зворотному боці купюри у правому верхньому куті з’явився патріотичний напис: "Слава Україні! Героям слава!". Інші елементи дизайну та системи захисту залишаються такими ж, як у банкнот зразка 2019 року.