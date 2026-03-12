Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Жизнь В Британии кардинально изменят дизайн банкнот — что изобразят

В Британии кардинально изменят дизайн банкнот — что изобразят

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 15:02
Банк Англии хочет заменить Черчилля и Остин на банкнотах на животных
Банк Англии украсит купюры дикими животными. Фото: Thisismoney. Коллаж: Новини.LIVE

Банк Англии решил отказаться от изображений Уинстона Черчилля и Джейн Остин на банкнотах фунта стерлингов. Теперь там могут появиться дикие животные — выдры и барсуки.

Идея вызвала большие споры в британском обществе, пишет Новини.LIVE со ссылкой на This is money.

Реклама
Читайте также:

Банкноты без исторических фигур

Более пятидесяти лет британские банкноты украшали исторические фигуры. Традиция началась еще в 1970 году, когда на купюрах появился Уильям Шекспир.

Сегодня на деньгах можно увидеть Уинстона Черчилля, писательницу Джейн Остин, художника Джозефа Меллорда Уильяма Тернера и математика Алана Тьюринга.

Но следующая серия банкнот кардинально все изменит. В Банке Англии решили вместо людей изображать животных, которые живут в Британии.

Почему на банкнотах будет природа

Прошлым летом банк объявил, что планирует изменить тему дизайна банкнот, чтобы показать "настоящее разнообразие" страны.

После этого была проведена публичная дискуссия и около 44 тысяч человек высказались за то, чтобы на фунтах появилась тема природы. Архитектура и исторические фигуры оказались ниже в списке.

Теперь банк сформировал группу экспертов по дикой природе. Они должны составить короткий список животных, и уже сейчас называются выдры и барсуки, — а уже потом общественность снова сможет голосовать.

Критика новой инициативы

Эта идея понравилась не всем. Многие британцы и некоторые политики считают ее странной.

Бывший министр по делам бизнеса Кевин Холинрейк заявил, что британские деньги должны чествовать людей, которые сформировали историю страны. И заменять таких фигур, как Черчилль или Остин, на барсуков — "это полная чушь".

Еще резче высказался бывший министр Джейкоб Рис-Могг. Он сказал, что символы на деньгах должны передавать силу и значение государства, а маленькие пушистые звери этого не делают.

В самом Банке Англии объясняют, что новый подход может напомнить о богатстве дикой природы Великобритании. К тому же изображения животных легче использовать в новых защитных элементах банкнот. Кроме самих животных, в дизайне могут появиться растения или пейзажи.

Ранее мы писали, что новые власти Сирии тоже изменили дизайн своих банкнот и убрали с них изображения людей.

Президент Сирии Ахмед Аш-Шараа публично представил обновленный сирийский фунт. Валюта получила новый дизайн, уже без портретов политических лидеров, а на банкнотах отменены два нуля. При этом еще целый год в обращении будет сразу две версии валюты — старая и новая.

Также мы сообщали, что Национальный банк Украины в рамках планового обновления наличности выпускает новые банкноты номиналом 200 гривен.

На обратной стороне купюры в правом верхнем углу появилась патриотическая надпись: "Слава Украине! Героям слава!". Другие элементы дизайна и системы защиты остаются такими же, как у банкнот образца 2019 года.

деньги Дизайн Великобритания банк банкнота
Виктория Федоров - Редактор
Автор:
Виктория Федоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации