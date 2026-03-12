Банк Англии хочет заменить Черчилля и Остин на банкнотах на животных

Банк Англии украсит купюры дикими животными. Фото: Thisismoney. Коллаж: Новини.LIVE

Банк Англии решил отказаться от изображений Уинстона Черчилля и Джейн Остин на банкнотах фунта стерлингов. Теперь там могут появиться дикие животные — выдры и барсуки.

Идея вызвала большие споры в британском обществе, пишет Новини.LIVE со ссылкой на This is money.

Реклама

Читайте также:

Банкноты без исторических фигур

Более пятидесяти лет британские банкноты украшали исторические фигуры. Традиция началась еще в 1970 году, когда на купюрах появился Уильям Шекспир.

Сегодня на деньгах можно увидеть Уинстона Черчилля, писательницу Джейн Остин, художника Джозефа Меллорда Уильяма Тернера и математика Алана Тьюринга.

Но следующая серия банкнот кардинально все изменит. В Банке Англии решили вместо людей изображать животных, которые живут в Британии.

Почему на банкнотах будет природа

Прошлым летом банк объявил, что планирует изменить тему дизайна банкнот, чтобы показать "настоящее разнообразие" страны.

После этого была проведена публичная дискуссия и около 44 тысяч человек высказались за то, чтобы на фунтах появилась тема природы. Архитектура и исторические фигуры оказались ниже в списке.

Теперь банк сформировал группу экспертов по дикой природе. Они должны составить короткий список животных, и уже сейчас называются выдры и барсуки, — а уже потом общественность снова сможет голосовать.

Критика новой инициативы

Эта идея понравилась не всем. Многие британцы и некоторые политики считают ее странной.

Бывший министр по делам бизнеса Кевин Холинрейк заявил, что британские деньги должны чествовать людей, которые сформировали историю страны. И заменять таких фигур, как Черчилль или Остин, на барсуков — "это полная чушь".

Еще резче высказался бывший министр Джейкоб Рис-Могг. Он сказал, что символы на деньгах должны передавать силу и значение государства, а маленькие пушистые звери этого не делают.

В самом Банке Англии объясняют, что новый подход может напомнить о богатстве дикой природы Великобритании. К тому же изображения животных легче использовать в новых защитных элементах банкнот. Кроме самих животных, в дизайне могут появиться растения или пейзажи.

Ранее мы писали, что новые власти Сирии тоже изменили дизайн своих банкнот и убрали с них изображения людей.



Президент Сирии Ахмед Аш-Шараа публично представил обновленный сирийский фунт. Валюта получила новый дизайн, уже без портретов политических лидеров, а на банкнотах отменены два нуля. При этом еще целый год в обращении будет сразу две версии валюты — старая и новая.

Также мы сообщали, что Национальный банк Украины в рамках планового обновления наличности выпускает новые банкноты номиналом 200 гривен.

На обратной стороне купюры в правом верхнем углу появилась патриотическая надпись: "Слава Украине! Героям слава!". Другие элементы дизайна и системы защиты остаются такими же, как у банкнот образца 2019 года.