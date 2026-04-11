Найщасливіші країни світу 2026 року: новий список

Українці на вулиці Одеси. Фото: Новини.LIVE

У новому звіті World Happiness Report 2026 названо найщасливішу країну світу. Рейтинг охоплює 147 держав і базується на оцінках самих громадян щодо якості їхнього життя. Дані також співставляли із доходами, тривалістю життя та рівнем довіри в суспільстві.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт World Happiness Report 2026.

Як рахували

Основою рейтингу стали опитування Gallup World Poll, де людей просили оцінити власне життя за шкалою від нуля до десяти. Потім ці відповіді накладали на інші показники. Серед них — ВВП на душу населення, соціальна підтримка, очікувана тривалість життя. Окремо експерти дивилися на рівень корупції.

Загалом у вибірці — 147 країн, але не всі результати виглядають стабільно, частина позицій змінюється щороку.

Лідери рейтингу щасливих країн

Найщасливішою країною у світі знову стала Фінляндія — вже дев’ятий рік поспіль На другому місті Ісландія, за нею Данія.

Загалом, у верхній частині списку залишаються країни Північної Європи, хоча цього разу до них вклинилися й інші держави.

Топ-20 щасливих країн

Перша двадцятка країн, де мешканці почуваються щасливими, виглядає так:

Фінляндія

Ісландія

Данія

Коста-Рика

Швеція

Норвегія

Нідерланди

Ізраїль

Люксембург

Швейцарія

Нова Зеландія

Мексика

Ірландія

Бельгія

Австралія

Косово

Німеччина

Словенія

Австрія

Чехія

Яке місце посіла Україна

Україна у рейтингу опинилася на 111-му місці, зберігши позицію минулого року. При цьому у списку вона опинилася нижче навіть за Палестину, яка посіла 109-ту сходинку.

Експерти зазначають, що на позицію України значно впливають повномасштабна війна, економічні труднощі та соціальна нестабільність.

Сусіди України

Польща цього року піднялася на 24 місце. Для порівняння, у 2020 році вона була значно нижче — 44-та позиція. Литва також покращила результат, зараз вона на 28 місці, раніше була на 38-мому.

