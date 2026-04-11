Що робити тим, хто розраховує на дешевий відпочинок в Україні у квітні 2026 року

Буцький каньон. Фото: Tripadvisor

В Україні є багато напрямків, де можна відпочити за невеликі гроші, особливо якщо обирати короткотривалі подорожі. Для тих, хто розраховує на дешевий відпочинок, краще звертати увагу на одноденні тури.

Де весною можна дешево відпочити в нашій країні, сайту Новини.LIVE розповіла турагент Уляна Мельнік.

Тури на вихідні

Так, можна влаштовувати собі подорожі чи не щовихідних, побачити цікаві місця і витрачати мало.

"Є шикарні одноденні тури Україною з Києва. Наприклад, Софіївка і Буцький каньон, Замок Радомисль і українське село, Корсунь, Рось і страуси, екодень у Dereville. Ціни від 1840 грн за двох. Це, як правило, проїзд на комфортабельному автобусі, супровід гіда і якісь базові екскурсії чи вхідні квитки", — запропонувала Уляна Мельнік.

