Самые счастливые страны мира 2026 года: новый список: новый список

Украинцы на улице Одессы. Фото: Новини.LIVE

В новом отчете World Happiness Report 2026 названа самая счастливая страна мира. Рейтинг охватывает 147 государств и базируется на оценках самих граждан относительно качества их жизни. Данные также сопоставляли с доходами, продолжительностью жизни и уровнем доверия в обществе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет World Happiness Report 2026.

Как считали

Основой рейтинга стали опросы Gallup World Poll, где людей просили оценить собственную жизнь по шкале от нуля до десяти. Затем эти ответы накладывали на другие показатели. Среди них - ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни. Отдельно эксперты смотрели на уровень коррупции.

Всего в выборке - 147 стран, но не все результаты выглядят стабильно, часть позиций меняется каждый год.

Лидеры рейтинга счастливых стран

Самой счастливой страной в мире снова стала Финляндия - уже девятый год подряд На втором месте Исландия, за ней Дания.

В общем, в верхней части списка остаются страны Северной Европы, хотя на этот раз к ним вклинились и другие государства.

Топ-20 счастливых стран

Первая двадцатка стран, где жители чувствуют себя счастливыми, выглядит так:

Финляндия

Исландия

Дания

Коста-Рика

Швеция

Норвегия

Нидерланды

Израиль

Люксембург

Швейцария

Новая Зеландия

Мексика

Ирландия

Бельгия

Австралия

Косово

Германия

Словения

Австрия

Чехия

Какое место заняла Украина

Украина в рейтинге оказалась на 111-м месте, сохранив позицию прошлого года. При этом в списке она оказалась ниже даже Палестины, которая заняла 109-ю строчку.

Эксперты отмечают, что на позицию Украины значительно влияют полномасштабная война, экономические трудности и социальная нестабильность.

Соседи Украины

Польша в этом году поднялась на 24 место. Для сравнения, в 2020 году она была значительно ниже, на 44-я позиции. Литва также улучшила результат, сейчас она на 28 месте, ранее была на 38-м.

