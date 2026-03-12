Новий закордонний паспорт — що буде із старим та чи можна його залишити

Як оформити новий закордонний паспорт. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Далеко не всі українці знають, скільки можна мати діючих закордонних паспортів. Також часто люди цікавляться, чи можна їм залишити у себе анульований закордонний паспорт.

Насправді правила дуже прості, пише Новини.LIVE з посиланням на держпідприємство "Документ".

Що стається зі старим паспортом

В ДП "Документ" роз'яснили, що під час оформлення нового документа старий паспорт зазвичай анулюють.

Причини для оформлення нового паспорту є різні, але найчастіше у старого просто закінчився строк дії. Буває й таке, що змінилися особисті дані — наприклад, прізвище або інша інформація в паспорті.

Сам процес анулювання досить простий — у паспорті пробивають два отвори в тій частині, де розташована машинозчитувана зона. Після цього документ вже вважається недійсним.

Чи можна залишити паспорт собі

При цьому в деяких випадках анульований паспорт дозволяють залишити. Це можливо у тому разі, коли людина подає заяву і пояснює, навіщо їй документ.

Наприклад, у паспорті можуть бути ще чинні візи або відмітка про тимчасове проживання в іншій країні.

У таких випадках паспорт не забирають, але він стає недійсним для майбутніх поїздок.

Крім того, згідно законодавству, громадянин України може мати не більше двох чинних закордонних паспортів одночасно.

Що ще цікаво знати українцям

Чимало українців давно перебувають в ЄС, тому мають право на отримання громадянства. Раніше іноземці могли "купити" паспорт, але станом на 2026 рік програми інвестицій закрили.

Подати заяву на оформлення документа можна лише після виконання обов’язкових вимог, зокрема щодо мінімального строку безперервного проживання.

Також ми писали, що деяких українців можуть покарати за наявність паспорта іншої країни.

Множинне громадянство в Україні передбачене поки лише зі США, Польщею, Чехією, Німеччиною і Канадою станом на березень 2026 року.