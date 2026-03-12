Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Жизнь Оформление нового загранпаспорта — когда старый документ уничтожают

Оформление нового загранпаспорта — когда старый документ уничтожают

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 13:08
Можно ли сохранить недействительный заграничный паспорт
Как оформить новый загранпаспорт. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Далеко не все украинцы знают, сколько можно иметь действующих загранпаспортов. Также часто люди интересуются, можно ли им оставить у себя аннулированный загранпаспорт.

На самом деле правила очень просты, пишет Новини.LIVE со ссылкой на сообщение госпредприятия "Документ".

Реклама
Читайте также:

Что происходит со старым паспортом

В ГП "Документ" разъяснили, что при оформлении нового документа старый паспорт обычно аннулируют.

Причины для оформления нового паспорта разные, но чаще всего у старого просто закончился срок действия. Бывает и такое, что изменились личные данные — например, фамилия или другая информация в паспорте.

Сам процесс аннулирования достаточно прост — в паспорте пробивают два отверстия в той части, где расположена машиночитаемая зона. После этого документ уже считается недействительным.

Можно ли оставить паспорт себе

При этом в некоторых случаях аннулированный паспорт позволяют оставить. Это возможно в том случае, когда человек подает заявление и объясняет, зачем ему документ.

Например, в паспорте могут быть еще действующие визы или отметка о временном проживании в другой стране.

В таких случаях паспорт не забирают, но он становится недействительным для будущих поездок.

Кроме того, согласно законодательству, гражданин Украины может иметь не более двух действующих загранпаспортов одновременно.

Что еще интересно знать украинцам

Многие украинцы давно находятся в ЕС, поэтому имеют право на получение гражданства. Ранее иностранцы могли "купить" паспорт, но по состоянию на 2026 год программы инвестиций закрыли.

Подать заявление на оформление документа можно только после выполнения обязательных требований, в частности относительно минимального срока непрерывного проживания.

Также мы писали, что некоторых украинцев могут наказать за наличие паспорта другой страны.

Множественное гражданство в Украине предусмотрено пока только с США, Польшей, Чехией, Германией и Канадой по состоянию на март 2026 года.

документы загранпаспорт Украины потеря паспорта паспорт аннулирование
Виктория Федоров - Редактор
Автор:
Виктория Федоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации