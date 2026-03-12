Можно ли сохранить недействительный заграничный паспорт

Как оформить новый загранпаспорт. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Далеко не все украинцы знают, сколько можно иметь действующих загранпаспортов. Также часто люди интересуются, можно ли им оставить у себя аннулированный загранпаспорт.

На самом деле правила очень просты, пишет Новини.LIVE со ссылкой на сообщение госпредприятия "Документ".

Что происходит со старым паспортом

В ГП "Документ" разъяснили, что при оформлении нового документа старый паспорт обычно аннулируют.

Причины для оформления нового паспорта разные, но чаще всего у старого просто закончился срок действия. Бывает и такое, что изменились личные данные — например, фамилия или другая информация в паспорте.

Сам процесс аннулирования достаточно прост — в паспорте пробивают два отверстия в той части, где расположена машиночитаемая зона. После этого документ уже считается недействительным.

Можно ли оставить паспорт себе

При этом в некоторых случаях аннулированный паспорт позволяют оставить. Это возможно в том случае, когда человек подает заявление и объясняет, зачем ему документ.

Например, в паспорте могут быть еще действующие визы или отметка о временном проживании в другой стране.

В таких случаях паспорт не забирают, но он становится недействительным для будущих поездок.

Кроме того, согласно законодательству, гражданин Украины может иметь не более двух действующих загранпаспортов одновременно.

Что еще интересно знать украинцам

Многие украинцы давно находятся в ЕС, поэтому имеют право на получение гражданства. Ранее иностранцы могли "купить" паспорт, но по состоянию на 2026 год программы инвестиций закрыли.

Подать заявление на оформление документа можно только после выполнения обязательных требований, в частности относительно минимального срока непрерывного проживания.

Также мы писали, что некоторых украинцев могут наказать за наличие паспорта другой страны.

Множественное гражданство в Украине предусмотрено пока только с США, Польшей, Чехией, Германией и Канадой по состоянию на март 2026 года.