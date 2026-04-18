Перевершує McDonalds та KFC: в Європі набирає популярність нова мережа швидкого харчування

Логотип McDonald's, меню Fat Phill's на столі, Фото: Новини.LIVE, Fatphillsdineruk/Instagram. Колаж: Новини.LIVE

В Європі набирає популярність голландська мережа швидкого харчування Fat Phill's. Відвідувачі запевняють, що ці ресторани перевершують McDonald's та KFC. Заклади вже працюють у двох країнах.

Про це повідомило видання "Eat This, Not That!", передають Новини.LIVE.

Де з’явилися нові заклади

Голландська мережа швидкого харчування Fat Phill's з 2019 року відкрила 19 закладів по всіх Нідерландах. А наприкінці 2024 року вона запрацювала й у Великій Британії.

Кілька тижнів тому з’явився філіал мережі у Клепгем-Джанкшен, який за цей час встиг зібрати багато позитивних відгуків в Google. Британські гурмани в захваті від Fat Phill's, який, за словами клієнтів, конкурує з McDonalds та KFC.

"Як частий відвідувач цього місця, я можу впевнено сказати, що цей ресторан перевершує McDonald's та KFC у будь-який день тижня", — каже фуд-блогер By Row.

Читайте також:

Що відомо про Fat Phill's

Fat Phill's — це мережа закусочних в американському стилі з європейським колоритом, що спеціалізується на смажених бургерах, картопля фрі з начинкою, сендвічах, крильцях, паличках моцарели, курячих стріпсах, коктейлях (таких як голландський коктейль Stroopwafel) тощо.

Меню ресторану "Фет ​​Філл" сповнене величезних бургерів та сендвічів, але найбільшим є бургер "Велике черево" з чотирма яловичими котлетами, беконом, сиром та соусом. За ціною 15,50 євро (близько 800 грн) це найдорожча страва в меню, тоді як звичайний бургер коштує 8,00 євро (трохи більш як 400 грн).

Раніше Новини.LIVE розповідали, які місця варто відвідати гастротуристам. Експерти пропонують отримати яскраві кулінарні враження як в Європі, так і в країнах Азії. В рейтинг місць, які припали до душі гурманам, увійшли 9 міст.

Також Новини.LIVE писали про кондитерську знаменитого французького шеф-кухаря Седріка Гроле. Біля його закладів завжди можна побачити величезні черги. Туристи з усього світу їдуть туди, щоб скуштувати фірмову страву кондитера.