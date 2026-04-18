Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Конкурент McDonald's і KFC: в Європі набирає обертів нова мережа фастфуду

Конкурент McDonald's і KFC: в Європі набирає обертів нова мережа фастфуду

Ua ru
Дата публікації: 18 квітня 2026 14:42
Перевершує McDonalds та KFC: в Європі набирає популярність нова мережа швидкого харчування
Логотип McDonald's, меню Fat Phill's на столі, Фото: Новини.LIVE, Fatphillsdineruk/Instagram. Колаж: Новини.LIVE

В Європі набирає популярність голландська мережа швидкого харчування Fat Phill's. Відвідувачі запевняють, що ці ресторани перевершують McDonald's та KFC. Заклади вже працюють у двох країнах.

Про це повідомило видання "Eat This, Not That!", передають Новини.LIVE.  

Де з’явилися нові заклади

Голландська мережа швидкого харчування Fat Phill's з 2019 року відкрила 19 закладів по всіх Нідерландах. А наприкінці 2024 року вона запрацювала й у Великій Британії.

Кілька тижнів тому з’явився філіал мережі у Клепгем-Джанкшен, який за цей час встиг зібрати багато позитивних відгуків в Google. Британські гурмани в захваті від Fat Phill's, який, за словами клієнтів, конкурує з McDonalds та KFC. 

"Як частий відвідувач цього місця, я можу впевнено сказати, що цей ресторан перевершує McDonald's та KFC у будь-який день тижня", — каже фуд-блогер By Row. 

Що відомо про Fat Phill's

Fat Phill's — це мережа закусочних в американському стилі з європейським колоритом, що спеціалізується на смажених бургерах, картопля фрі з начинкою, сендвічах, крильцях, паличках моцарели, курячих стріпсах, коктейлях (таких як голландський коктейль Stroopwafel) тощо.

Меню ресторану "Фет ​​Філл" сповнене величезних бургерів та сендвічів, але найбільшим є бургер "Велике черево" з чотирма яловичими котлетами, беконом, сиром та соусом. За ціною 15,50 євро (близько 800 грн) це найдорожча страва в меню, тоді як звичайний бургер коштує 8,00 євро (трохи більш як 400 грн).

Раніше Новини.LIVE розповідали, які місця варто відвідати гастротуристам. Експерти пропонують отримати яскраві кулінарні враження як в Європі, так і в країнах Азії. В рейтинг місць, які припали до душі гурманам, увійшли 9 міст.

Також Новини.LIVE писали про кондитерську знаменитого французького шеф-кухаря Седріка Гроле. Біля його закладів завжди можна побачити величезні черги. Туристи з усього світу їдуть туди, щоб скуштувати фірмову страву кондитера. 

Європа ресторани фастфуд
Вікторія Федорів - Редактор
Автор:
Вікторія Федорів
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації