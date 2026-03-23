Знамениті десерти Седріка Гроле: ціна унікальних фруктів із начинками

Шеф-кухар Седрік Гроле презентує свої унікальні десерти. Фото: Cyril Dodergny

Французький шеф-кухар Седрік Гроле є одним з найвідоміших кондитерів. Туристи з усіх куточків світу займають кілометрові черги біля його кондитерських, щоб скуштувати його фірмову страву — тістечка, які імітують справжню форму фруктів. Одна з українок скуштувала найвідоміші у світі десерти та поділились враженнями.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на публікацію користувачки so_fi_s в соцмережі Threads.

Читайте також:

Чи вартують десерти Седріка Гроле своїх грошей

Українка придбала в знаменитій кондитерській Седріка Гроле два десерти, один з фісташкою, а інший з японським цитрусом юзу.

Дівчина розповіла, що вишукані десерти доволі великі за розміром, в них дуже багато начинки та насичений смак.

"Фісташка трохи гірчить за рахунок подрібненої фісташки, крем ніжний-ніжний, а юзу кисле-кисле, зі шматочками шкірки, але його білий крем все балансує", — поділилась мандрівниця.

Вартість такого десерту складає 18 євро (приблизно 914 гривень). Туристка порадила не стояти годинами в черзі, а заздалегідь замовляти онлайн на офіційному сайті кондитерської.

Думки користувачів в мережі розділились. Деякі українці пишуть, що така ціна зависока для таких десертів і є в рази доступніші та смачніші аналоги.

Інші ж вважають, що це класний та цікавий досвід, який точно вартий витрачених зусиль та коштів.

Що відомо про Седріка Гроле

Седріка Гроле є всесвітньовідомим французьким кондитером. Він став відомим завдяки своїм реалістичним десертам, які виглядають як справжні фрукти.

Гроле має власні кондитерські бутіки в Парижі, до яких вишикуються кілометрові черги охочих скуштувати унікальні страви. Його книги про конитерське мистецтво, перекладені багатьма мовами, також швидко розкуповують по всьому світу.

