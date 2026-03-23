Знаменитые десерты Седрика Гроле: цена уникальных фруктов с начинками

Шеф-повар Седрик Гроле презентует свои уникальные десерты. Фото: Cyril Dodergny

Французский шеф-повар Седрик Гроле является одним из самых известных кондитеров. Туристы со всех уголков мира занимают километровые очереди возле его кондитерских, чтобы попробовать его фирменное блюдо — пирожные, которые имитируют настоящую форму фруктов. Одна из украинок попробовала самые известные в мире десерты и поделились впечатлениями.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на публикацию пользовательницы so_fi_s в соцсети Threads.

Читайте также:

Стоят ли десерты Седрика Гроле своих денег

Украинка приобрела в знаменитой кондитерской Седрика Гроле два десерта, один с фисташкой, а другой с японским цитрусом юзу.

Девушка рассказала, что изысканные десерты довольно большие по размеру, в них очень много начинки и насыщенный вкус.

"Фисташка немного горчит за счет измельченной фисташки, крем нежный-нежный, а юзу кислое-кислое, с кусочками кожуры, но его белый крем все балансирует", — поделилась путешественница.

Стоимость такого десерта составляет 18 евро (примерно 914 гривен). Туристка посоветовала не стоять часами в очереди, а заранее заказывать онлайн на официальном сайте кондитерской.

Мнения пользователей в сети разделились. Некоторые украинцы пишут, что такая цена слишком высокая для таких десертов и есть в разы доступнее и вкуснее аналоги.

Другие же считают, что это классный и интересный опыт, который точно стоит потраченных усилий и средств.

Что известно о Седрике Гроле

Седрик Гроле — всемирно известный французский кондитер. Он прославился благодаря своим реалистичным десертам, которые выглядят как настоящие фрукты.

У Гроле есть собственные кондитерские бутики в Париже, к которым выстраиваются километровые очереди желающих попробовать уникальные блюда. Его книги о кондитерском искусстве, переведенные на многие языки, также быстро раскупаются по всему миру.

