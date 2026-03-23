Знаменитые десерты Седрика Гроле: цена уникальных фруктов с начинками

Знаменитые десерты Седрика Гроле: цена уникальных фруктов с начинками

Дата публикации 23 марта 2026 19:00
Шеф-повар Седрик Гроле презентует свои уникальные десерты. Фото: Cyril Dodergny

Французский шеф-повар Седрик Гроле является одним из самых известных кондитеров. Туристы со всех уголков мира занимают километровые очереди возле его кондитерских, чтобы попробовать его фирменное блюдо — пирожные, которые имитируют настоящую форму фруктов. Одна из украинок попробовала самые известные в мире десерты и поделились впечатлениями.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на публикацию пользовательницы so_fi_s в соцсети Threads.

Стоят ли десерты Седрика Гроле своих денег

Украинка приобрела в знаменитой кондитерской Седрика Гроле два десерта, один с фисташкой, а другой с японским цитрусом юзу.

Девушка рассказала, что изысканные десерты довольно большие по размеру, в них очень много начинки и насыщенный вкус.

"Фисташка немного горчит за счет измельченной фисташки, крем нежный-нежный, а юзу кислое-кислое, с кусочками кожуры, но его белый крем все балансирует", — поделилась путешественница.

Стоимость такого десерта составляет 18 евро (примерно 914 гривен). Туристка посоветовала не стоять часами в очереди, а заранее заказывать онлайн на официальном сайте кондитерской.

Мнения пользователей в сети разделились. Некоторые украинцы пишут, что такая цена слишком высокая для таких десертов и есть в разы доступнее и вкуснее аналоги.

Другие же считают, что это классный и интересный опыт, который точно стоит потраченных усилий и средств.

Что известно о Седрике Гроле

Седрик Гроле — всемирно известный французский кондитер. Он прославился благодаря своим реалистичным десертам, которые выглядят как настоящие фрукты.

У Гроле есть собственные кондитерские бутики в Париже, к которым выстраиваются километровые очереди желающих попробовать уникальные блюда. Его книги о кондитерском искусстве, переведенные на многие языки, также быстро раскупаются по всему миру.

Ранее мы рассказывали, что Франция ввела новые строгие ограничения для туристов. В частности, путешественников, которых поймают с обычной или электронной сигаретой на пляже, будут вынуждены заплатить от 135 до 1000 евро.

Также писали, что во Франции открыли новый подвесной мост. Он расположен между опорами Эйфелевой башни. Пройтись по нему смогут лишь смельчаки, ведь он расположен на высоте примерно 60 метров.

Виктория Федорив - Редактор
Виктория Федорив
Реклама

