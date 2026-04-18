Превосходит McDonalds и KFC: в Европе набирает популярность новая сеть быстрого питания

В Европе набирает популярность голландская сеть быстрого питания Fat Phill's. Посетители уверяют, что эти рестораны превосходят McDonald's и KFC. Заведения уже работают в двух странах.

Где появились новые заведения

Голландская сеть быстрого питания Fat Phill's с 2019 года открыла 19 заведений по всем Нидерландам. А в конце 2024 года она заработала и в Великобритании.

Несколько недель назад появился филиал сети в Клэпгем-Джанкшен, который за это время успел собрать много положительных отзывов в Google. Британские гурманы в восторге от Fat Phill's, который, по словам клиентов, конкурирует с McDonalds и KFC.

"Как частый посетитель этого места, я могу уверенно сказать, что этот ресторан превосходит McDonald's и KFC в любой день недели", — говорит фуд-блогер By Row.

Что известно о Fat Phill's

Fat Phill's — это сеть закусочных в американском стиле с европейским колоритом, специализирующаяся на жареных бургерах, картофель фри с начинкой, сэндвичах, крылышках, палочках моцареллы, куриных стрипсах, коктейлях (таких как голландский коктейль Stroopwafel) и тому подобное.

Меню ресторана "Фет Филл" полно огромных бургеров и сэндвичей, но самым большим является бургер "Большое брюхо" с четырьмя говяжьими котлетами, беконом, сыром и соусом. По цене 15,50 евро (около 800 грн) это самое дорогое блюдо в меню, тогда как обычный бургер стоит 8,00 евро (чуть более 400 грн).

