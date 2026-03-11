Відео
Україна
Коли в театрі Франка покажуть Конотопську відьму та які ціни на квитки

Коли в театрі Франка покажуть Конотопську відьму та які ціни на квитки

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 14:49
Конотопська відьма у театрі Франка – які ціни за один квиток та розклад
Вистава "Конотопська відьма" б'є рекорди. Фото: Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка. Колаж: Новини.LIVE

Великий ажіотаж, що спостерігається навколо вистави "Конотопська відьма", змусив Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка в Києві збільшити кількість спектаклів. У той же час практично всі квитки вже розкуплені.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт театру.

Читайте також:

Коли відбудуться сеанси

Кількість сеансів збільшена і глядачі можуть потрапити на спектакль у такі дати та час:

  • субота, 14 березня, 13:00;
  • субота, 14 березня, 17:00;
  • неділя, 15 березня, 13:00;
  • неділя, 15 березня, 17:00;
  • субота, 11 квітня, 13:00;
  • субота, 11 квітня, 17:00;
  • неділя, 26 квітня, 13:00;
  • субота, 2 травня, 13:00;
  • субота, 2 травня, 17:00;
  • неділя, 31 травня, 13:00.

Вартість квитків на "Конотопську відьму"

Тим часом вартість квитків така: найдешевші місця на балконі збоку можна було придбати за 50 грн, але їх розкупують одразу. Інші місця на балконах коштують до 400 гривень. Більш престижні місця — ложа, партер, центральні ряди — значно дорожчі.

Місця, розташовані ближче до сцени, можна придбати за 2 000–2 500 грн. А за найдорожчі місця біля сцени доведеться заплатити 3 000 гривень.

При цьому кількість квитків, яку може придбати глядач на "Конотопську відьму", складає не більше чотирьох.

Вистава "Конотопська відьма" — яка ціна квитків, за якими всі полюють - фото 1
Скільки коштують квитки на виставу "Конотопська відьма". Фото: скріншот

Ажіотаж навколо вистави

Зазначимо, що вистава "Конотопська відьма" користується неймовірним успіхом протягом кількох років. Квитки на неї зникають за лічені хвилини після появи у продажу.

На думку критиків, постановка отримала не лише українське, а й міжнародне визнання завдяки унікальному поєднанню класики та сучасного театрального мистецтва.

Крім того, вистава спричинила фурор не тільки на сцені — вона стала близькою і так званому поколінню зумерів. У соцмережі TikTok відео з уривками вистави зібрали загалом понад 50 мільйонів переглядів.

Раніше ми розказували, скільки коштує похід у театр Франка та які вистави заплановані в березні.

Театр підготував насичену афішу — глядачам пропонують багато вистав різних жанрів: "Наталка Полтавка", "Конотопська відьма", "Калігула", "Макбет", "Скляний зверинець" та інші.  

Також ми повідомляли, скільки коштують квитки на вистави з зіркою "Тихої Нави" Олександром Рудинським

На початку року відбулася прем'єра українського серіалу у жанрі детективний трилер у стилі true crime "Тиха Нава". Головну роль юриста та слідчого Адама Юшкевича в ньому зіграв Олександр Рудинський, а сам серіал став дуже популярним та звернув увагу глядачів на молодого актора. 

 

 

ціни квитки театри вистава глядачі
Вікторія Федорів - Редактор
Автор:
Вікторія Федорів
