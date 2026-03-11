Конотопська відьма у театрі Франка – які ціни за один квиток та розклад

Вистава "Конотопська відьма" б'є рекорди. Фото: Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка. Колаж: Новини.LIVE

Великий ажіотаж, що спостерігається навколо вистави "Конотопська відьма", змусив Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка в Києві збільшити кількість спектаклів. У той же час практично всі квитки вже розкуплені.

Про це повідомляє Новини.LIVE

Коли відбудуться сеанси

Кількість сеансів збільшена і глядачі можуть потрапити на спектакль у такі дати та час:

субота, 14 березня, 13:00;

субота, 14 березня, 17:00;

неділя, 15 березня, 13:00;

неділя, 15 березня, 17:00;

субота, 11 квітня, 13:00;

субота, 11 квітня, 17:00;

неділя, 26 квітня, 13:00;

субота, 2 травня, 13:00;

субота, 2 травня, 17:00;

неділя, 31 травня, 13:00.

Вартість квитків на "Конотопську відьму"

Тим часом вартість квитків така: найдешевші місця на балконі збоку можна було придбати за 50 грн, але їх розкупують одразу. Інші місця на балконах коштують до 400 гривень. Більш престижні місця — ложа, партер, центральні ряди — значно дорожчі.

Місця, розташовані ближче до сцени, можна придбати за 2 000–2 500 грн. А за найдорожчі місця біля сцени доведеться заплатити 3 000 гривень.

При цьому кількість квитків, яку може придбати глядач на "Конотопську відьму", складає не більше чотирьох.

Скільки коштують квитки на виставу "Конотопська відьма". Фото: скріншот

Ажіотаж навколо вистави

Зазначимо, що вистава "Конотопська відьма" користується неймовірним успіхом протягом кількох років. Квитки на неї зникають за лічені хвилини після появи у продажу.

На думку критиків, постановка отримала не лише українське, а й міжнародне визнання завдяки унікальному поєднанню класики та сучасного театрального мистецтва.

Крім того, вистава спричинила фурор не тільки на сцені — вона стала близькою і так званому поколінню зумерів. У соцмережі TikTok відео з уривками вистави зібрали загалом понад 50 мільйонів переглядів.

