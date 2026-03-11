Конотопська відьма у театрі Франка – які ціни за один квиток та розклад

Коли в театрі Франка покажуть Конотопську відьму та які ціни на квитки
Великий ажіотаж, що спостерігається навколо вистави "Конотопська відьма", змусив Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка в Києві збільшити кількість спектаклів. У той же час практично всі квитки вже розкуплені.
Коли відбудуться сеанси
Кількість сеансів збільшена і глядачі можуть потрапити на спектакль у такі дати та час:
- субота, 14 березня, 13:00;
- субота, 14 березня, 17:00;
- неділя, 15 березня, 13:00;
- неділя, 15 березня, 17:00;
- субота, 11 квітня, 13:00;
- субота, 11 квітня, 17:00;
- неділя, 26 квітня, 13:00;
- субота, 2 травня, 13:00;
- субота, 2 травня, 17:00;
- неділя, 31 травня, 13:00.
Вартість квитків на "Конотопську відьму"
Тим часом вартість квитків така: найдешевші місця на балконі збоку можна було придбати за 50 грн, але їх розкупують одразу. Інші місця на балконах коштують до 400 гривень. Більш престижні місця — ложа, партер, центральні ряди — значно дорожчі.
Місця, розташовані ближче до сцени, можна придбати за 2 000–2 500 грн. А за найдорожчі місця біля сцени доведеться заплатити 3 000 гривень.
При цьому кількість квитків, яку може придбати глядач на "Конотопську відьму", складає не більше чотирьох.
Ажіотаж навколо вистави
Зазначимо, що вистава "Конотопська відьма" користується неймовірним успіхом протягом кількох років. Квитки на неї зникають за лічені хвилини після появи у продажу.
На думку критиків, постановка отримала не лише українське, а й міжнародне визнання завдяки унікальному поєднанню класики та сучасного театрального мистецтва.
Крім того, вистава спричинила фурор не тільки на сцені — вона стала близькою і так званому поколінню зумерів. У соцмережі TikTok відео з уривками вистави зібрали загалом понад 50 мільйонів переглядів.
