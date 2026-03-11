Конотопская ведьма в театре Франко - какие цены за один билет и расписание

Спектакль "Конотопская ведьма" бьет рекорды. Фото: Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко. Коллаж: Новини.LIVE

Большой ажиотаж вокруг спектакля "Конотопская ведьма" заставил Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко увеличить количество спектаклей. В то же время практически все билеты уже раскуплены.

Когда состоятся сеансы

Количество сеансов увеличено и зрители могут попасть на спектакль в такие даты и время:

суббота, 14 марта, 13:00;

суббота, 14 марта, 17:00;

воскресенье, 15 марта, 13:00;

воскресенье, 15 марта, 17:00;

суббота, 11 апреля, 13:00;

суббота, 11 апреля, 17:00;

воскресенье, 26 апреля, 13:00;

суббота, 2 мая, 13:00;

суббота, 2 мая, 17:00;

воскресенье, 31 мая, 13:00.

Стоимость билетов на "Конотопскую ведьму"

Между тем стоимость билетов такова: самые дешевые места на балконе сбоку можно было приобрести за 50 грн, но их раскупают сразу. Другие места на балконах стоят до 400 гривен. Более престижные места — ложа, партер, центральные ряды — значительно дороже.

Места, расположенные ближе к сцене, можно приобрести за 2 000-2 500 грн. А за самые дорогие места возле сцены придется заплатить 3 000 гривен.

При этом количество билетов, которое может приобрести зритель на "Конотопскую ведьму", составляет не более четырех.

Ажиотаж вокруг спектакля

Отметим, что спектакль "Конотопская ведьма" пользуется невероятным успехом в течение нескольких лет. Билеты на него исчезают за считанные минуты после появления в продаже.

По мнению критиков, постановка получила не только украинское, но и международное признание благодаря уникальному сочетанию классики и современного театрального искусства.

Кроме того, спектакль произвел фурор не только на сцене — он стал близким и так называемому поколению зумеров. В соцсети TikTok видео с отрывками спектакля собрали в целом более 50 миллионов просмотров.

В начале года состоялась премьера украинского сериала в жанре детективный триллер в стиле true crime "Тихая Нава". Главную роль юриста и следователя Адама Юшкевича в нем сыграл Александр Рудинский, а сам сериал стал очень популярным и обратил внимание зрителей на молодого актера.