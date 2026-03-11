Конотопская ведьма в театре Франко - какие цены за один билет и расписание

Конотопская ведьма в театре Франко — когда сеансы и какие цены на билеты
Большой ажиотаж вокруг спектакля "Конотопская ведьма" заставил Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко увеличить количество спектаклей. В то же время практически все билеты уже раскуплены.
Когда состоятся сеансы
Количество сеансов увеличено и зрители могут попасть на спектакль в такие даты и время:
- суббота, 14 марта, 13:00;
- суббота, 14 марта, 17:00;
- воскресенье, 15 марта, 13:00;
- воскресенье, 15 марта, 17:00;
- суббота, 11 апреля, 13:00;
- суббота, 11 апреля, 17:00;
- воскресенье, 26 апреля, 13:00;
- суббота, 2 мая, 13:00;
- суббота, 2 мая, 17:00;
- воскресенье, 31 мая, 13:00.
Стоимость билетов на "Конотопскую ведьму"
Между тем стоимость билетов такова: самые дешевые места на балконе сбоку можно было приобрести за 50 грн, но их раскупают сразу. Другие места на балконах стоят до 400 гривен. Более престижные места — ложа, партер, центральные ряды — значительно дороже.
Места, расположенные ближе к сцене, можно приобрести за 2 000-2 500 грн. А за самые дорогие места возле сцены придется заплатить 3 000 гривен.
При этом количество билетов, которое может приобрести зритель на "Конотопскую ведьму", составляет не более четырех.
Ажиотаж вокруг спектакля
Отметим, что спектакль "Конотопская ведьма" пользуется невероятным успехом в течение нескольких лет. Билеты на него исчезают за считанные минуты после появления в продаже.
По мнению критиков, постановка получила не только украинское, но и международное признание благодаря уникальному сочетанию классики и современного театрального искусства.
Кроме того, спектакль произвел фурор не только на сцене — он стал близким и так называемому поколению зумеров. В соцсети TikTok видео с отрывками спектакля собрали в целом более 50 миллионов просмотров.
