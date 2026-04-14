Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Життя Інтернет без світла до 72 годин: де під Києвом є міста з енергонезалежністю

Інтернет без світла до 72 годин: де під Києвом є міста з енергонезалежністю

Ua ru
Дата публікації: 14 квітня 2026 19:46
Де під Києвом на інтернет не впливають блекаути: у ЛУН відповіли
Людина працює за ноутбуком, перевірка швидкості інтернету і роутер. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Російські окупанти часто атакують енергетику та руйнують телеком-об’єкти в Україні. Через це, наприклад, інтернет-зв’язок перебуває під постійним тиском: мережі повинні працювати під постійними ударами та в умовах тривалих блекаутів. Тим часом деякі українці вирішують виїхати із великих міст, таких як Київ у передмістя, тому питання стабільного домашнього інтернету для них є таким же актуальним, як і наявність світла або водопостачання.

Яка ситуація з інтернетом за Києвом

Команда ЛУН Місто проаналізувала, як інтернет-провайдери у містах-сателітах Києва справляються з тривалими відключеннями електроенергії — і склала рейтинг автономності мереж, передає Новини.LIVE

За даними аналітиків, провайдери у 6 із 10 міст біля Києва готові забезпечити своїх користувачів стабільним інтернет-зв’язком, навіть якщо світла не буде до 72 годин. Йдеться про: 

  • Бориспіль;
  • Боярку;
  • Бучу;
  • Васильків;
  • Вишгород;
  • Коцюбинське.

Майже ідентичний показник в Ірпені: у 99,7% будинках, щодо яких аналітики отримали дані,  інтернет зберігається до 72 годин. При цьому експерти з’ясували одну цікаву закономірність: стабільність зв’язку не залежить від кількості провайдерів у місті. Так, у містах, де провайдерів багато, показники автономності, як правило, нижчі. 

"Ймовірно, це пов’язано з характером забудови. У містах із великою кількістю нових багатоповерхівок складніше забезпечити резервне живлення для всієї мережі, тоді як у менш щільних містах провайдерам простіше модернізувати інфраструктуру", — зазначають аналітики.

Наприклад, у Софіївській Борщагівці та Вишневому є по 12 провайдерів, однак 72-годинним інтернетом забезпечені лише 78,6% та 89,4% будинків відповідно. Тоді як у Борисполі один із провайдерів надав дані про 100% забезпечення стійкості мережі. 

Про що ще треба знати, плануючи переїзд за Київ

Тим громадянам, які зважається на переїзд у передмістя, варто знати про ще одну тенденцію — в містах за Києвом відсутні "середні" сценарії. Так, у більшості населених пунктів доступ до інтернету або є понад 72 години, або зникає майже одразу. Варіанти з автономністю на 24 години трапляються значно рідше.

відключення світла стабільний інтернет домашній інтернет
Вікторія Федорів - Редактор
Автор:
Вікторія Федорів
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації