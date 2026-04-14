Де під Києвом на інтернет не впливають блекаути: у ЛУН відповіли

Російські окупанти часто атакують енергетику та руйнують телеком-об’єкти в Україні. Через це, наприклад, інтернет-зв’язок перебуває під постійним тиском: мережі повинні працювати під постійними ударами та в умовах тривалих блекаутів. Тим часом деякі українці вирішують виїхати із великих міст, таких як Київ у передмістя, тому питання стабільного домашнього інтернету для них є таким же актуальним, як і наявність світла або водопостачання.

Яка ситуація з інтернетом за Києвом

Команда ЛУН Місто проаналізувала, як інтернет-провайдери у містах-сателітах Києва справляються з тривалими відключеннями електроенергії — і склала рейтинг автономності мереж, передає Новини.LIVE.

За даними аналітиків, провайдери у 6 із 10 міст біля Києва готові забезпечити своїх користувачів стабільним інтернет-зв’язком, навіть якщо світла не буде до 72 годин. Йдеться про:

Бориспіль;

Боярку;

Бучу;

Васильків;

Вишгород;

Коцюбинське.

Майже ідентичний показник в Ірпені: у 99,7% будинках, щодо яких аналітики отримали дані, інтернет зберігається до 72 годин. При цьому експерти з’ясували одну цікаву закономірність: стабільність зв’язку не залежить від кількості провайдерів у місті. Так, у містах, де провайдерів багато, показники автономності, як правило, нижчі.

"Ймовірно, це пов’язано з характером забудови. У містах із великою кількістю нових багатоповерхівок складніше забезпечити резервне живлення для всієї мережі, тоді як у менш щільних містах провайдерам простіше модернізувати інфраструктуру", — зазначають аналітики.

Наприклад, у Софіївській Борщагівці та Вишневому є по 12 провайдерів, однак 72-годинним інтернетом забезпечені лише 78,6% та 89,4% будинків відповідно. Тоді як у Борисполі один із провайдерів надав дані про 100% забезпечення стійкості мережі.

Про що ще треба знати, плануючи переїзд за Київ

Тим громадянам, які зважається на переїзд у передмістя, варто знати про ще одну тенденцію — в містах за Києвом відсутні "середні" сценарії. Так, у більшості населених пунктів доступ до інтернету або є понад 72 години, або зникає майже одразу. Варіанти з автономністю на 24 години трапляються значно рідше.

Як повідомляли Новини.LIVE, фахівці визначилися з п'ятьма містами у світі, які найкраще підходять для життя та роботи. У списку опинилися міста Мексики, Перу, Бразилії, Гватемали та Гондурасу. Відомо, чому обрали саме ці країни. Ще Новини.LIVE розповідали, які країни туристам краще не відвідувати у 2026 році. Усе через протести місцевих жителів. Їм не подобається, велика кількість мандрівників.