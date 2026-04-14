Главная Жизнь Интернет без света до 72 часов: где под Киевом энергонезависимые города

Интернет без света до 72 часов: где под Киевом энергонезависимые города

Дата публикации 14 апреля 2026 19:46
Где под Киевом на интернет не влияют блэкауты: в ЛУН ответили
Человек работает за ноутбуком, проверка скорости интернета и роутер. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Российские оккупанты часто атакуют энергетику и разрушают телеком-объекты в Украине. Из-за этого, например, интернет-связь находится под постоянным давлением: сети должны работать под постоянными ударами и в условиях длительных блэкаутов. Между тем некоторые украинцы решают уехать из крупных городов, таких как Киев в пригород, поэтому вопрос стабильного домашнего интернета для них является таким же актуальным, как и наличие света или водоснабжения.

Какова ситуация с интернетом за Киевом

Команда ЛУН Город проанализировала, как интернет-провайдеры в городах-сателлитах Киева справляются с длительными отключениями электроэнергии — и составила рейтинг автономности сетей, передает Новини.LIVE.

По данным аналитиков, провайдеры в 6 из 10 городов возле Киева готовы обеспечить своих пользователей стабильной интернет-связью, даже если света не будет до 72 часов. Речь идет о:

  • Борисполе;
  • Боярке;
  • Буче;
  • Василькове;
  • Вышгород;
  • Коцюбинское.

Почти идентичный показатель в Ирпене: в 99,7% домах, по которым аналитики получили данные, интернет сохраняется до 72 часов. При этом эксперты выяснили одну интересную закономерность: стабильность связи не зависит от количества провайдеров в городе. Так, в городах, где провайдеров много, показатели автономности, как правило, ниже.

"Вероятно, это связано с характером застройки. В городах с большим количеством новых многоэтажек сложнее обеспечить резервное питание для всей сети, тогда как в менее плотных городах провайдерам проще модернизировать инфраструктуру", — отмечают аналитики.

Например, в Софиевской Борщаговке и Вишневом есть по 12 провайдеров, однако 72-часовым интернетом обеспечены лишь 78,6% и 89,4% домов соответственно. Тогда как в Борисполе один из провайдеров предоставил данные о 100% обеспечении устойчивости сети.

О чем еще надо знать, планируя переезд за Киев

Тем гражданам, которые решатся на переезд в пригород, стоит знать о еще одной тенденции — в городах за Киевом отсутствуют "средние" сценарии. Так, в большинстве населенных пунктах доступ к интернету или есть более 72 часов, или исчезает почти сразу. Варианты с автономностью на 24 часа случаются значительно реже.

Виктория Федорив - Редактор
Виктория Федорив
