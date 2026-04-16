Ознаки стиглого авокадо: як не купити зіпсований плід

Авокадо вже давно перестало бути екзотикою для покупців: його додають у салати, роблять бутерброди, інколи просто їдять ложкою. На полицях магазинів зараз є велика кількість видів авокадо, які відрізняються не лише кольором, а й формою, текстурою, навіть смаком, що ускладнює покупку. Є кілька простих способів перевірити фрукт, щоб не взяти недозрілий або зіпсований.

Які сорти авокадо бувають

До речі, авокадо — це фрукт, хоча через несолодкий смак і текстуру його часто помилково вважають овочом.

На полицях магазинів зараз є велика кількість видів авокадо. Зелені авокадо найчастіше мають гладку шкірку, іноді блискучу. Вони можуть бути як недозрілими, так і готовими до вживання.

Темні, майже коричневі плоди зазвичай більш насичені за смаком. Вони маслянисті, з легким горіховим відтінком. Але важливо знати, що темний колір з’являється вже під час дозрівання, тому зелений відтінок не означає, що фрукт поганий.

Виділяють кілька популярних сортів:

"Бекон" — авокадо округлої форми, яскраво-зеленого кольору, без плям та пухирців на шкірці.

"Пінкертон" — зелений, має продовгувату форму, зовні нагадує маленький кабачок або баклажан.

"Гвен" — плід зеленого кольору, округлої форми, з пухирчастою шкіркою.

"Рід" — авокадо шароподібної форми, темно-зеленого кольору, із жовтими вкрапленнями та гладкою шкіркою. Від інших видів відрізняється більш нейтральним, трав’янистим смаком, який нагадує салат латук.

Як вибрати стигле авокадо

Найпростіший метод перевірити стиглість авокадо — трохи натиснути пальцями. Якщо плід піддається, але не провалюється, а пружинить, це нормальний стан. Стиглий авокадо не твердий, але й не надто м’який.

Якщо після натискання залишається вм’ятина, фрукт уже перестиг. Якщо твердий, як камінь — ще недозрілий.

Є ще один спосіб, але він не дуже надійний. Якщо потрясти плід і відчувається рух кісточки, це може означати стиглість. Але іноді навіть у хорошого авокадо кісточка сидить щільно. Тому цей метод радше додатковий, ніж основний.

Чи варто брати тверде авокадо

Зелене авокадо тверде, мов камінь, однак його також можна купити і іноді це навіть вигідніше. Твердий плід можна залишити вдома, і він дозріє сам.

Зазвичай авокадо вже через 3–4 доби набуває необхідної м’якості. Щоб пришвидшити процес, можна покласти його поряд із бананом або яблуком. Авокадо також можна загорнути в папір і покласти на радіатор.

