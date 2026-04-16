Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Жизнь Как выбрать спелое авокадо: 3 признака, которые спасут от неудачной покупки

Как выбрать спелое авокадо: 3 признака, которые спасут от неудачной покупки

Ua ru
Дата публикации 16 апреля 2026 18:00
Признаки спелого авокадо: как не купить испорченный плод
Как не ошибиться при покупке авокадо. Фото: Новини.LIVE, Metro. Коллаж: Новини.LIVE

Авокадо уже давно перестало быть экзотикой для покупателей: его добавляют в салаты, делают бутерброды, иногда просто едят ложкой. На полках магазинов сейчас есть большое количество видов авокадо, которые отличаются не только цветом, но и формой, текстурой, даже вкусом, что затрудняет покупку. Есть несколько простых способов проверить фрукт, чтобы не взять недозревший или испорченный.

Покупателям советуют ориентироваться на мягкость и общее состояние кожуры, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Metro.

Какие сорта авокадо бывают

Кстати, авокадо — это фрукт, хотя из-за несладкого вкуса и текстуры его часто ошибочно считают овощем.

На полках магазинов сейчас есть большое количество видов авокадо. Зеленые авокадо чаще всего имеют гладкую кожуру, иногда блестящую. Они могут быть как недозрелыми, так и готовыми к употреблению.

Темные, почти коричневые плоды обычно более насыщенные по вкусу. Они маслянистые, с легким ореховым оттенком. Но важно знать, что темный цвет появляется уже во время созревания, поэтому зеленый оттенок не означает, что фрукт плохой.

Выделяют несколько популярных сортов:

  • "Бекон" — авокадо округлой формы, ярко-зеленого цвета, без пятен и пузырьков на кожуре.
  • "Пинкертон" — зеленый, имеет продолговатую форму, внешне напоминает маленький кабачок или баклажан.
  • "Гвен" — плод зеленого цвета, округлой формы, с пупырчатой кожурой.
  • "Рид" — авокадо шарообразной формы, темно-зеленого цвета, с желтыми вкраплениями и гладкой кожурой. От других видов отличается более нейтральным, травянистым вкусом, который напоминает салат латук.

Как выбрать спелое авокадо

Самый простой метод проверить спелость авокадо — немного прижать его пальцами. Если плод поддается, но не проваливается, а пружинит, это нормальное состояние. Спелый авокадо не твердый, но и не слишком мягкий.

Если после нажатия остается вмятина, фрукт уже перезрел. Если твердый, как камень — еще недозрелый.

Есть еще один способ, но он не очень надежный. Если потрясти плод и чувствуется движение косточки, это может означать спелость. Но иногда даже у хорошего авокадо косточка сидит плотно. Поэтому этот метод скорее дополнительный, чем основной.

Стоит ли брать твердое авокадо

Зеленое авокадо твердое, как камень, однако его также можно купить и иногда это даже выгоднее. Твердый плод можно оставить дома, и он созреет сам.

Обычно авокадо уже через 3-4 суток приобретает необходимую мягкость. Чтобы ускорить процесс, можно положить его рядом с бананом или яблоком. Авокадо также можно завернуть в бумагу и положить на радиатор.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о самых вредных продуктах на прилавках магазинов и супермаркетов. Эти товары любят и покупают почти все украинцы. Однако они очень негативно влияют на организм и здоровье человека.

Также Новини.LIVE писали, какие бананы лучше покупать. Важно выбирать фрукты не только по цвету или отсутствием темных пятен на кожуре — действительно, такие фрукты без коричневых пятен имеют сладкую мякоть и будут долго оставаться свежими. Однако очень важно смотреть еще и на длину и вид плодоножек.

продукты покупки авокадо
Виктория Федорив - Редактор
Автор:
Виктория Федорив
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации