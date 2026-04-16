Признаки спелого авокадо: как не купить испорченный плод

Как не ошибиться при покупке авокадо. Фото: Новини.LIVE, Metro. Коллаж: Новини.LIVE

Авокадо уже давно перестало быть экзотикой для покупателей: его добавляют в салаты, делают бутерброды, иногда просто едят ложкой. На полках магазинов сейчас есть большое количество видов авокадо, которые отличаются не только цветом, но и формой, текстурой, даже вкусом, что затрудняет покупку. Есть несколько простых способов проверить фрукт, чтобы не взять недозревший или испорченный.

Покупателям советуют ориентироваться на мягкость и общее состояние кожуры.

Какие сорта авокадо бывают

Кстати, авокадо — это фрукт, хотя из-за несладкого вкуса и текстуры его часто ошибочно считают овощем.

На полках магазинов сейчас есть большое количество видов авокадо. Зеленые авокадо чаще всего имеют гладкую кожуру, иногда блестящую. Они могут быть как недозрелыми, так и готовыми к употреблению.

Темные, почти коричневые плоды обычно более насыщенные по вкусу. Они маслянистые, с легким ореховым оттенком. Но важно знать, что темный цвет появляется уже во время созревания, поэтому зеленый оттенок не означает, что фрукт плохой.

Читайте также:

Выделяют несколько популярных сортов:

"Бекон" — авокадо округлой формы, ярко-зеленого цвета, без пятен и пузырьков на кожуре.

"Пинкертон" — зеленый, имеет продолговатую форму, внешне напоминает маленький кабачок или баклажан.

"Гвен" — плод зеленого цвета, округлой формы, с пупырчатой кожурой.

"Рид" — авокадо шарообразной формы, темно-зеленого цвета, с желтыми вкраплениями и гладкой кожурой. От других видов отличается более нейтральным, травянистым вкусом, который напоминает салат латук.

Как выбрать спелое авокадо

Самый простой метод проверить спелость авокадо — немного прижать его пальцами. Если плод поддается, но не проваливается, а пружинит, это нормальное состояние. Спелый авокадо не твердый, но и не слишком мягкий.

Если после нажатия остается вмятина, фрукт уже перезрел. Если твердый, как камень — еще недозрелый.

Есть еще один способ, но он не очень надежный. Если потрясти плод и чувствуется движение косточки, это может означать спелость. Но иногда даже у хорошего авокадо косточка сидит плотно. Поэтому этот метод скорее дополнительный, чем основной.

Стоит ли брать твердое авокадо

Зеленое авокадо твердое, как камень, однако его также можно купить и иногда это даже выгоднее. Твердый плод можно оставить дома, и он созреет сам.

Обычно авокадо уже через 3-4 суток приобретает необходимую мягкость. Чтобы ускорить процесс, можно положить его рядом с бананом или яблоком. Авокадо также можно завернуть в бумагу и положить на радиатор.

