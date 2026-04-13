Способи, як обрати перепелині яйця та на які ознаки звертати увагу

Перепелині яйця часто називають кориснішою альтернативою курячим яйцям, але різниця не така велика, як здається. Часто українці купують перепелині яйця, бо вони вважаються дієтичними та кориснішими, особливо для дітей. Водночас ключова перевага полягає не лише у складі, а й у безпечності продукту.

Як вибрати найбільш корисні перепелині яйця

Чи є різниця у користі

Якщо дивитися на вітамінний склад, принципової різниці майже немає. Проте перепелині яйця мають більше заліза, а ще містять магній, що важливо для обміну речовин. У 100 грамах таких яєць близько 3,2 мг заліза.

Ще — шкаралупа перепелиних яєць щільніша, ніж у курячих, які мають дуже тонку, пористу шкаралупу. Протягом 10-30 хвилин з поверхні пошкодженої шкаралупи бактерії проникнуть усередину яйця. А у перепелиних усе зовсім навпаки, через дуже товсту шкаралупу бактерії проникають всередину значно повільніше.

Як обирати перепелині яйця

Перед покупкою яйця варто просто уважно оглянути. Тріщини, бруд чи будь-які пошкодження — причина відмовитись.

Крім того, через не дуже високий попит на них серед укранців є шанс натрапити на не зовсім свіжий продукт. Тому маркування має значення: чим менше часу минуло після фасування, тим краще.

Щоб визначити, наскільки вони свіжі, є простий спосіб: старі яйця легкі, пористі й нібито порожні усередині, що відчувається навіть без розбивання.

Є міф, що чим помітніша плямистість на шкаралупі, тим жовток яскравіший, а яйце корисніше. Але насправді плями на шкаралупі не означають нічого важливого, а колір жовтка залежить лише від якості харчування перепелиці.

Як та де зберігати перепелиі яйця

Перепелині яйця зберігаються довго. При кімнатній температурі — приблизно місяць, а у холодильнику і півтора місяці. Але, як і у випадку з курячими яйцями, їх краще не виймати з упаковки та не класти на дверцята холодильника. Там температура постійно змінюється, що впливає на якість.

Що ще варто знати покупцям

Раніше Новини.LIVE повідомляли, скільки та як потрібно зберігати курячі яйця. Виявилось, що яйця не люблять близького "сусідства" з іншими сирими продуктами. Тому їх треба розподіляти по різних полицях, щоб не допустити "обміну" бактеріями.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які яйця краще купувати, білі чи коричневі. Насправді, колір шкаралупи на смак не впливає, але між цими типами яєць все ж такі є незначні відмінності.

Також, як писали Новини.LIVE, сирна чи ковбасна нарізка в магазині може приховувати неприємні сюрпризи. Герметично упакована або вже нарізана продукція дуже зручна, але несе кілька важливих нюансів. Нарізку часто готують із продуктів, термін придатності яких майже завершився, щоб не списувати товари.