Способы, как выбрать перепелиные яйца и на какие признаки обращать внимание

Как выбирать перепелиные яйца.

Перепелиные яйца часто называют более полезной альтернативой куриным яйцам, но разница не такая большая, как кажется. Часто украинцы покупают перепелиные яйца, потому что они считаются диетическими и полезными, особенно для детей. В то же время ключевое преимущество заключается не только в составе, но и в безопасности продукта.

Как выбрать наиболее полезные перепелиные яйца.

Есть ли разница в пользе

Если смотреть на состав витаминов, принципиальной разницы почти нет. Однако перепелиные яйца имеют больше железа, а еще содержат магний, что важно для обмена веществ. В 100 граммах таких яиц около 3,2 мг железа.

Еще — скорлупа перепелиных яиц плотнее, чем у куриных, которые имеют очень тонкую, пористую скорлупу. В течение 10-30 минут с поверхности поврежденной скорлупы бактерии проникнут внутрь яйца. А у перепелиных все совсем наоборот, из-за очень толстой скорлупы бактерии проникают внутрь значительно медленнее.

Как выбирать перепелиные яйца

Перед покупкой яйца стоит просто внимательно осмотреть. Трещины, грязь или любые повреждения — причина отказаться.

Кроме того, из-за не очень высокого спроса на них среди украинцев есть шанс наткнуться на не совсем свежий продукт. Поэтому маркировка имеет значение: чем меньше времени прошло после фасовки, тем лучше.

Чтобы определить, насколько они свежие, есть простой способ: старые яйца легкие, пористые и как будто пустые внутри, что ощущается даже без разбивания.

Есть миф, что чем заметнее пятнистость на скорлупе, тем желток ярче, а яйцо полезнее. Но на самом деле пятна на скорлупе не означают ничего важного, а цвет желтка зависит лишь от качества питания перепелицы.

Как и где хранить перепелиные яйца

Перепелиные яйца хранятся долго. При комнатной температуре — примерно месяц, а в холодильнике и полтора месяца. Но, как и в случае с куриными яйцами, их лучше не вынимать из упаковки и не класть на дверцу холодильника. Там температура постоянно меняется, что влияет на качество.

Что еще стоит знать покупателям

