Як управляють грошима міленіали та які риси для них характерні

Кожне покоління має свої особливості та по-різному ставиться до своїх фінансів. Наприклад, на долю міленіалів припала економічна криза у 1990-х роках. Через це ці люди, народжені приблизно між 1981–1996 роками, є активними інвесторами й раціонально підходять до своїх витрат.

Про це журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповіла фінансова консультантка Олена Коник.

Як ставляться до грошей міленіали

В Україні міленіали — це левова частина робочої сили. Цьому поколінню, як пояснила Олена Коник, притаманні такі риси, як:

Активне використання цифрових сервісів

Онлайн-банкінг, кешбек-карти, мобільні додатки для планування бюджету — це звичні інструменти для міленіалів.

Інвестиційний підхід

Деякі представники цього покоління цікавляться фінансовою грамотністю: депозитами, нерухомістю, приватними пенсійними програмами.

Цінність вражень

Міленіали ввідають перевагу подорожам, освіті та якісному відпочинку, а не великим покупкам.

Раціональність у витратах

Міленіали поєднують стабільність та бажання жити "в моменті".

"Міленіали зазвичай прагнуть до балансу: витрачати на власний розвиток, але водночас мати фінансову подушку та планувати майбутнє", — розповіла Коник.

Фінансова консультантка зауважує, що міленіали дуже зважено витрачають свої гроші. Усе тому, що вони враховують і накопичення, і інвестиції, і витрати на якість життя.

Як розповідали Новини.LIVE, на початку березня в Україні стартував процес декларування доходів за 2025 рік. Громадяни задекларували 32,4 мільярди гривень доходів. Примітно, що найбільша кількість мільйонерів живе у Києві. Ще Новини.LIVE писали, який варіант для пасивного заробітку може виявитися найкращим для українців. Так, можна скористатися інвестицією, яка є найзахищенішою від ризиків. Відомо, куди найкраще вкласти гроші.